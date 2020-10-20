١ MGF إلى SLE

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠١٠١١٩٥٣٦ الليون السيراليوني

1 SLE = ٩٨٨٫١٨٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الليون السيراليوني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الليون السيراليوني

mgf
MGF
sle
SLE
١ MGF٠٫٠٠١٠١١٩٥ SLE
٥ MGF٠٫٠٠٥٠٥٩٧٧ SLE
١٠ MGF٠٫٠١٠١١٩٥ SLE
٢٥ MGF٠٫٠٢٥٢٩٨٨ SLE
٥٠ MGF٠٫٠٥٠٥٩٧٧ SLE
١٠٠ MGF٠٫١٠١١٩٥ SLE
٥٠٠ MGF٠٫٥٠٥٩٧٧ SLE
١٬٠٠٠ MGF١٫٠١١٩٥ SLE
٥٬٠٠٠ MGF٥٫٠٥٩٧٧ SLE
١٠٬٠٠٠ MGF١٠٫١١٩٥ SLE

حوِّل الليون السيراليوني إلى Malagasy Franc

sle
SLE
mgf
MGF
١ SLE٩٨٨٫١٨٨ MGF
٥ SLE٤٬٩٤٠٫٩٤ MGF
١٠ SLE٩٬٨٨١٫٨٨ MGF
٢٥ SLE٢٤٬٧٠٤٫٧ MGF
٥٠ SLE٤٩٬٤٠٩٫٤ MGF
١٠٠ SLE٩٨٬٨١٨٫٨ MGF
٥٠٠ SLE٤٩٤٬٠٩٤ MGF
١٬٠٠٠ SLE٩٨٨٬١٨٨ MGF
٥٬٠٠٠ SLE٤٬٩٤٠٬٩٤٠ MGF
١٠٬٠٠٠ SLE٩٬٨٨١٬٨٨٠ MGF

مخطط MGF إلى SLE

1 MGF = ٠ SLE

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الليون السيراليوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٠٦٨٢٠٫٠٠٥٢٧٣٣
منخفض
٠٫٠٠٤٨٨٢١٠٫٠٠٤٨٨٢١
المتوسط
٠٫٠٠٥٠٢٧٠٠٫٠٠٥١٠٠٠
التقلب
٠٫٧٢٪؜٠٫٨٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

sle

SLE - الليون السيراليوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليون السيراليوني هو سعر الصرف للزوج SLE إلى USD. رمز العملة لـ Sierra Leonean Leones هو SLE.

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