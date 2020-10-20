١ MGF إلى SKK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠١٢٥١١٥١٩ Slovak Koruna

1 SKK = ٧٩٩٫٢٦٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

SKK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Slovak Koruna التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٦ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Slovak Koruna

mgf
MGF
skk
SKK
١ MGF٠٫٠٠١٢٥١١٥ SKK
٥ MGF٠٫٠٠٦٢٥٥٧٦ SKK
١٠ MGF٠٫٠١٢٥١١٥ SKK
٢٥ MGF٠٫٠٣١٢٧٨٨ SKK
٥٠ MGF٠٫٠٦٢٥٥٧٦ SKK
١٠٠ MGF٠٫١٢٥١١٥ SKK
٥٠٠ MGF٠٫٦٢٥٥٧٦ SKK
١٬٠٠٠ MGF١٫٢٥١١٥ SKK
٥٬٠٠٠ MGF٦٫٢٥٥٧٦ SKK
١٠٬٠٠٠ MGF١٢٫٥١١٥ SKK

حوِّل Slovak Koruna إلى Malagasy Franc

skk
SKK
mgf
MGF
١ SKK٧٩٩٫٢٦٣ MGF
٥ SKK٣٬٩٩٦٫٣٢ MGF
١٠ SKK٧٬٩٩٢٫٦٣ MGF
٢٥ SKK١٩٬٩٨١٫٦ MGF
٥٠ SKK٣٩٬٩٦٣٫٢ MGF
١٠٠ SKK٧٩٬٩٢٦٫٣ MGF
٥٠٠ SKK٣٩٩٬٦٣٢ MGF
١٬٠٠٠ SKK٧٩٩٬٢٦٣ MGF
٥٬٠٠٠ SKK٣٬٩٩٦٬٣٢٠ MGF
١٠٬٠٠٠ SKK٧٬٩٩٢٬٦٣٠ MGF

مخطط MGF إلى SKK

1 MGF = ٠ SKK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Slovak Koruna

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

skk

SKK - Slovak Koruna

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovak Koruna هو سعر الصرف للزوج SKK إلى USD. رمز العملة لـ Slovak Koruny هو SKK.

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