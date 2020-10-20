١ MGF إلى SIT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٩٩٥٢٤٠١٦ Slovenian Tolar

1 SIT = ١٠٠٫٤٧٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

SIT استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Slovenian Tolar التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٦ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Slovenian Tolar

mgf
MGF
sit
SIT
١ MGF٠٫٠٠٩٩٥٢٤ SIT
٥ MGF٠٫٠٤٩٧٦٢ SIT
١٠ MGF٠٫٠٩٩٥٢٤ SIT
٢٥ MGF٠٫٢٤٨٨١ SIT
٥٠ MGF٠٫٤٩٧٦٢ SIT
١٠٠ MGF٠٫٩٩٥٢٤ SIT
٥٠٠ MGF٤٫٩٧٦٢ SIT
١٬٠٠٠ MGF٩٫٩٥٢٤ SIT
٥٬٠٠٠ MGF٤٩٫٧٦٢ SIT
١٠٬٠٠٠ MGF٩٩٫٥٢٤ SIT

حوِّل Slovenian Tolar إلى Malagasy Franc

sit
SIT
mgf
MGF
١ SIT١٠٠٫٤٧٨ MGF
٥ SIT٥٠٢٫٣٩١ MGF
١٠ SIT١٬٠٠٤٫٧٨ MGF
٢٥ SIT٢٬٥١١٫٩٦ MGF
٥٠ SIT٥٬٠٢٣٫٩١ MGF
١٠٠ SIT١٠٬٠٤٧٫٨ MGF
٥٠٠ SIT٥٠٬٢٣٩٫١ MGF
١٬٠٠٠ SIT١٠٠٬٤٧٨ MGF
٥٬٠٠٠ SIT٥٠٢٬٣٩١ MGF
١٠٬٠٠٠ SIT١٬٠٠٤٬٧٨٠ MGF

مخطط MGF إلى SIT

1 MGF = ٠ SIT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Slovenian Tolar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

sit

SIT - Slovenian Tolar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovenian Tolar هو سعر الصرف للزوج SIT إلى USD. رمز العملة لـ Slovenian Tolars هو SIT.

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