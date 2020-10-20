١ MGF إلى SBD

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٣٧٣٦٣٠٣٣ دولار جزر سليمان
1 SBD = ٢٬٦٧٦٫٤٤ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٣٧٣٦٣٠٣٣ دولار جزر سليمان
1 SBD = ٢٬٦٧٦٫٤٤ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
SBD
|١ MGF
|٠٫٠٠٠٣٧٣٦٣ SBD
|٥ MGF
|٠٫٠٠١٨٦٨١٥ SBD
|١٠ MGF
|٠٫٠٠٣٧٣٦٣ SBD
|٢٥ MGF
|٠٫٠٠٩٣٤٠٧٦ SBD
|٥٠ MGF
|٠٫٠١٨٦٨١٥ SBD
|١٠٠ MGF
|٠٫٠٣٧٣٦٣ SBD
|٥٠٠ MGF
|٠٫١٨٦٨١٥ SBD
|١٬٠٠٠ MGF
|٠٫٣٧٣٦٣ SBD
|٥٬٠٠٠ MGF
|١٫٨٦٨١٥ SBD
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٣٫٧٣٦٣ SBD
1 MGF = ٠ SBD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٨٩٤٢
|٠٫٠٠١٩٤٨٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٨٠٣٥
|٠٫٠٠١٨٠٣٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠١٨٥٨٣
|٠٫٠٠١٨٧٧٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٩٠٪
|٠٫٨٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار جزر سليمان هو سعر الصرف للزوج SBD إلى USD. رمز العملة لـ Solomon Islander Dollars هو SBD. رمز العملة هو $.More دولار جزر سليمان info
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