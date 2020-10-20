١ MGF إلى SBD

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٣٧٣٦٣٠٣٣ دولار جزر سليمان

1 SBD = ٢٬٦٧٦٫٤٤ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى دولار جزر سليمان التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى دولار جزر سليمان

mgf
MGF
sbd
SBD
١ MGF٠٫٠٠٠٣٧٣٦٣ SBD
٥ MGF٠٫٠٠١٨٦٨١٥ SBD
١٠ MGF٠٫٠٠٣٧٣٦٣ SBD
٢٥ MGF٠٫٠٠٩٣٤٠٧٦ SBD
٥٠ MGF٠٫٠١٨٦٨١٥ SBD
١٠٠ MGF٠٫٠٣٧٣٦٣ SBD
٥٠٠ MGF٠٫١٨٦٨١٥ SBD
١٬٠٠٠ MGF٠٫٣٧٣٦٣ SBD
٥٬٠٠٠ MGF١٫٨٦٨١٥ SBD
١٠٬٠٠٠ MGF٣٫٧٣٦٣ SBD

حوِّل دولار جزر سليمان إلى Malagasy Franc

sbd
SBD
mgf
MGF
١ SBD٢٬٦٧٦٫٤٤ MGF
٥ SBD١٣٬٣٨٢٫٢ MGF
١٠ SBD٢٦٬٧٦٤٫٤ MGF
٢٥ SBD٦٦٬٩١١٫١ MGF
٥٠ SBD١٣٣٬٨٢٢ MGF
١٠٠ SBD٢٦٧٬٦٤٤ MGF
٥٠٠ SBD١٬٣٣٨٬٢٢٠ MGF
١٬٠٠٠ SBD٢٬٦٧٦٬٤٤٠ MGF
٥٬٠٠٠ SBD١٣٬٣٨٢٬٢٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ SBD٢٦٬٧٦٤٬٤٠٠ MGF

مخطط MGF إلى SBD

1 MGF = ٠ SBD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل دولار جزر سليمان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٨٩٤٢٠٫٠٠١٩٤٨٠
منخفض
٠٫٠٠١٨٠٣٥٠٫٠٠١٨٠٣٥
المتوسط
٠٫٠٠١٨٥٨٣٠٫٠٠١٨٧٧٧
التقلب
٠٫٩٠٪؜٠٫٨٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

sbd

SBD - دولار جزر سليمان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار جزر سليمان هو سعر الصرف للزوج SBD إلى USD. رمز العملة لـ Solomon Islander Dollars هو SBD. رمز العملة هو $.

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