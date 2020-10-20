١ MGF إلى RSD

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٤٨٦٢٨١١٨ الدينار الصربي

1 RSD = ٢٠٥٫٦٤٢ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدينار الصربي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدينار الصربي

mgf
MGF
rsd
RSD
١ MGF٠٫٠٠٤٨٦٣٥٣ RSD
٥ MGF٠٫٠٢٤٣١٧٧ RSD
١٠ MGF٠٫٠٤٨٦٣٥٣ RSD
٢٥ MGF٠٫١٢١٥٨٨ RSD
٥٠ MGF٠٫٢٤٣١٧٧ RSD
١٠٠ MGF٠٫٤٨٦٣٥٣ RSD
٥٠٠ MGF٢٫٤٣١٧٧ RSD
١٬٠٠٠ MGF٤٫٨٦٣٥٣ RSD
٥٬٠٠٠ MGF٢٤٫٣١٧٧ RSD
١٠٬٠٠٠ MGF٤٨٫٦٣٥٣ RSD

حوِّل الدينار الصربي إلى Malagasy Franc

rsd
RSD
mgf
MGF
١ RSD٢٠٥٫٦١٢ MGF
٥ RSD١٬٠٢٨٫٠٦ MGF
١٠ RSD٢٬٠٥٦٫١٢ MGF
٢٥ RSD٥٬١٤٠٫٣ MGF
٥٠ RSD١٠٬٢٨٠٫٦ MGF
١٠٠ RSD٢٠٬٥٦١٫٢ MGF
٥٠٠ RSD١٠٢٬٨٠٦ MGF
١٬٠٠٠ RSD٢٠٥٬٦١٢ MGF
٥٬٠٠٠ RSD١٬٠٢٨٬٠٦٠ MGF
١٠٬٠٠٠ RSD٢٬٠٥٦٬١٢٠ MGF

مخطط MGF إلى RSD

1 MGF = ٠ RSD

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدينار الصربي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٤٦١٨٠٫٠٢٥٢١٢
منخفض
٠٫٠٢٣٥٠٧٠٫٠٢٣٥٠٧
المتوسط
٠٫٠٢٤٣٠٦٠٫٠٢٤٥١٧
التقلب
٠٫٧٢٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

rsd

RSD - الدينار الصربي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الصربي هو سعر الصرف للزوج RSD إلى USD. رمز العملة لـ Serbian Dinars هو RSD. رمز العملة هو Дин..

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