١ MGF إلى ROL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٢٫٠٦٦٩٦٦٣ Romanian Leu

1 ROL = ٠٫٤٨٣٨٠١ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

ROL استُبدِلَت بـ RON

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Romanian Leu التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٦ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Romanian Leu

mgf
MGF
rol
ROL
١ MGF٢٫٠٦٦٩٧ ROL
٥ MGF١٠٫٣٣٤٨ ROL
١٠ MGF٢٠٫٦٦٩٧ ROL
٢٥ MGF٥١٫٦٧٤٢ ROL
٥٠ MGF١٠٣٫٣٤٨ ROL
١٠٠ MGF٢٠٦٫٦٩٧ ROL
٥٠٠ MGF١٬٠٣٣٫٤٨ ROL
١٬٠٠٠ MGF٢٬٠٦٦٫٩٧ ROL
٥٬٠٠٠ MGF١٠٬٣٣٤٫٨ ROL
١٠٬٠٠٠ MGF٢٠٬٦٦٩٫٧ ROL

حوِّل Romanian Leu إلى Malagasy Franc

rol
ROL
mgf
MGF
١ ROL٠٫٤٨٣٨٠١ MGF
٥ ROL٢٫٤١٩ MGF
١٠ ROL٤٫٨٣٨٠١ MGF
٢٥ ROL١٢٫٠٩٥ MGF
٥٠ ROL٢٤٫١٩ MGF
١٠٠ ROL٤٨٫٣٨٠١ MGF
٥٠٠ ROL٢٤١٫٩ MGF
١٬٠٠٠ ROL٤٨٣٫٨٠١ MGF
٥٬٠٠٠ ROL٢٬٤١٩ MGF
١٠٬٠٠٠ ROL٤٬٨٣٨٫٠١ MGF

مخطط MGF إلى ROL

1 MGF = ٠ ROL

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Romanian Leu

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٠٤٦٥٠٫٠٠١٠٧١١
منخفض
٠٫٠٠٠٩٩٩٦٥٠٫٠٠٠٩٩٩٦٥
المتوسط
٠٫٠٠١٠٣٣٣٠٫٠٠١٠٤١٦
التقلب
٠٫٧٤٪؜٠٫٦٢٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

rol

ROL - Romanian Leu

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Romanian Leu هو سعر الصرف للزوج ROL إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو ROL.

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