١ MGF إلى PYG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٣٣٧٤٧٤٢٠ غواراني الباراجواي

1 PYG = ٢٫٩٦٣١٩ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى غواراني الباراجواي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى غواراني الباراجواي

mgf
MGF
pyg
PYG
١ MGF٠٫٣٣٧٤٧٤ PYG
٥ MGF١٫٦٨٧٣٧ PYG
١٠ MGF٣٫٣٧٤٧٤ PYG
٢٥ MGF٨٫٤٣٦٨٥ PYG
٥٠ MGF١٦٫٨٧٣٧ PYG
١٠٠ MGF٣٣٫٧٤٧٤ PYG
٥٠٠ MGF١٦٨٫٧٣٧ PYG
١٬٠٠٠ MGF٣٣٧٫٤٧٤ PYG
٥٬٠٠٠ MGF١٬٦٨٧٫٣٧ PYG
١٠٬٠٠٠ MGF٣٬٣٧٤٫٧٤ PYG

حوِّل غواراني الباراجواي إلى Malagasy Franc

pyg
PYG
mgf
MGF
١ PYG٢٫٩٦٣١٩ MGF
٥ PYG١٤٫٨١٥٩ MGF
١٠ PYG٢٩٫٦٣١٩ MGF
٢٥ PYG٧٤٫٠٧٩٧ MGF
٥٠ PYG١٤٨٫١٥٩ MGF
١٠٠ PYG٢٩٦٫٣١٩ MGF
٥٠٠ PYG١٬٤٨١٫٥٩ MGF
١٬٠٠٠ PYG٢٬٩٦٣٫١٩ MGF
٥٬٠٠٠ PYG١٤٬٨١٥٫٩ MGF
١٠٬٠٠٠ PYG٢٩٬٦٣١٫٩ MGF

مخطط MGF إلى PYG

1 MGF = ٠ PYG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل غواراني الباراجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٦٩٤٠١٫٧٠٩٠
منخفض
١٫٦٣٠١١٫٦٣٠١
المتوسط
١٫٦٨١٥١٫٦٨٥٦
التقلب
٠٫٦٢٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

pyg

PYG - غواراني الباراجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة غواراني الباراجواي هو سعر الصرف للزوج PYG إلى USD. رمز العملة لـ Paraguayan Guarani هو PYG. رمز العملة هو Gs.

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