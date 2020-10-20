١ MGF إلى PYG

١ Malagasy Franc =
٠٫٣٣٧٤٧٤٢٠ غواراني الباراجواي
1 PYG = ٢٫٩٦٣١٩ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٣٣٧٤٧٤٢٠ غواراني الباراجواي
1 PYG = ٢٫٩٦٣١٩ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
PYG
|١ MGF
|٠٫٣٣٧٤٧٤ PYG
|٥ MGF
|١٫٦٨٧٣٧ PYG
|١٠ MGF
|٣٫٣٧٤٧٤ PYG
|٢٥ MGF
|٨٫٤٣٦٨٥ PYG
|٥٠ MGF
|١٦٫٨٧٣٧ PYG
|١٠٠ MGF
|٣٣٫٧٤٧٤ PYG
|٥٠٠ MGF
|١٦٨٫٧٣٧ PYG
|١٬٠٠٠ MGF
|٣٣٧٫٤٧٤ PYG
|٥٬٠٠٠ MGF
|١٬٦٨٧٫٣٧ PYG
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٣٬٣٧٤٫٧٤ PYG
1 MGF = ٠ PYG
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٫٦٩٤٠
|١٫٧٠٩٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٫٦٣٠١
|١٫٦٣٠١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٫٦٨١٥
|١٫٦٨٥٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٦٢٪
|٠٫٥٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة غواراني الباراجواي هو سعر الصرف للزوج PYG إلى USD. رمز العملة لـ Paraguayan Guarani هو PYG. رمز العملة هو Gs.More غواراني الباراجواي info
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