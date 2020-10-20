١ MGF إلى PTE

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٨٣٣٠٠٤٠١ Portuguese Escudo

1 PTE = ١٢٠٫٠٤٧ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

PTE استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Portuguese Escudo التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Portuguese Escudo

mgf
MGF
pte
PTE
١ MGF٠٫٠٠٨٣٣٠٠٤ PTE
٥ MGF٠٫٠٤١٦٥٠٢ PTE
١٠ MGF٠٫٠٨٣٣٠٠٤ PTE
٢٥ MGF٠٫٢٠٨٢٥١ PTE
٥٠ MGF٠٫٤١٦٥٠٢ PTE
١٠٠ MGF٠٫٨٣٣٠٠٤ PTE
٥٠٠ MGF٤٫١٦٥٠٢ PTE
١٬٠٠٠ MGF٨٫٣٣٠٠٤ PTE
٥٬٠٠٠ MGF٤١٫٦٥٠٢ PTE
١٠٬٠٠٠ MGF٨٣٫٣٠٠٤ PTE

حوِّل Portuguese Escudo إلى Malagasy Franc

pte
PTE
mgf
MGF
١ PTE١٢٠٫٠٤٧ MGF
٥ PTE٦٠٠٫٢٣٧ MGF
١٠ PTE١٬٢٠٠٫٤٧ MGF
٢٥ PTE٣٬٠٠١٫١٩ MGF
٥٠ PTE٦٬٠٠٢٫٣٧ MGF
١٠٠ PTE١٢٬٠٠٤٫٧ MGF
٥٠٠ PTE٦٠٬٠٢٣٫٧ MGF
١٬٠٠٠ PTE١٢٠٬٠٤٧ MGF
٥٬٠٠٠ PTE٦٠٠٬٢٣٧ MGF
١٠٬٠٠٠ PTE١٬٢٠٠٬٤٧٠ MGF

مخطط MGF إلى PTE

1 MGF = ٠ PTE

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Portuguese Escudo

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

pte

PTE - Portuguese Escudo

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Portuguese Escudo هو سعر الصرف للزوج PTE إلى USD. رمز العملة لـ Portuguese Escudos هو PTE.

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