١ MGF إلى PAB

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٤٤٩٢٣٠٦٨ البالبوا البنمية

1 PAB = ٢٢٬٢٦٠٫٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى البالبوا البنمية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى البالبوا البنمية

mgf
MGF
pab
PAB
١ MGF٠٫٠٠٠٠٤٤٩٢٣١ PAB
٥ MGF٠٫٠٠٠٢٢٤٦١٥ PAB
١٠ MGF٠٫٠٠٠٤٤٩٢٣١ PAB
٢٥ MGF٠٫٠٠١١٢٣٠٨ PAB
٥٠ MGF٠٫٠٠٢٢٤٦١٥ PAB
١٠٠ MGF٠٫٠٠٤٤٩٢٣١ PAB
٥٠٠ MGF٠٫٠٢٢٤٦١٥ PAB
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٤٤٩٢٣١ PAB
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٢٢٤٦١٥ PAB
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٤٤٩٢٣١ PAB

حوِّل البالبوا البنمية إلى Malagasy Franc

pab
PAB
mgf
MGF
١ PAB٢٢٬٢٦٠٫٣ MGF
٥ PAB١١١٬٣٠١ MGF
١٠ PAB٢٢٢٬٦٠٣ MGF
٢٥ PAB٥٥٦٬٥٠٧ MGF
٥٠ PAB١٬١١٣٬٠١٠ MGF
١٠٠ PAB٢٬٢٢٦٬٠٣٠ MGF
٥٠٠ PAB١١٬١٣٠٬١٠٠ MGF
١٬٠٠٠ PAB٢٢٬٢٦٠٬٣٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ PAB١١١٬٣٠١٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ PAB٢٢٢٬٦٠٣٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى PAB

1 MGF = ٠ PAB

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل البالبوا البنمية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢٢٥٠٣٠٫٠٠٠٢٣٠٢١
منخفض
٠٫٠٠٠٢١٦٧٥٠٫٠٠٠٢١٦٧٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٢٣٣٢٠٫٠٠٠٢٢٥٣٤
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

pab

PAB - البالبوا البنمية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البالبوا البنمية هو سعر الصرف للزوج PAB إلى USD. رمز العملة لـ Panamanian Balboa هو PAB. رمز العملة هو B/..

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