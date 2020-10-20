١ MGF إلى NIO

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠١٦٥٠٨١٧٩ كوردوبا نيكاراجوي

1 NIO = ٦٠٥٫٧٦٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى كوردوبا نيكاراجوي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى كوردوبا نيكاراجوي

mgf
MGF
nio
NIO
١ MGF٠٫٠٠١٦٥٠٨٢ NIO
٥ MGF٠٫٠٠٨٢٥٤٠٩ NIO
١٠ MGF٠٫٠١٦٥٠٨٢ NIO
٢٥ MGF٠٫٠٤١٢٧٠٤ NIO
٥٠ MGF٠٫٠٨٢٥٤٠٩ NIO
١٠٠ MGF٠٫١٦٥٠٨٢ NIO
٥٠٠ MGF٠٫٨٢٥٤٠٩ NIO
١٬٠٠٠ MGF١٫٦٥٠٨٢ NIO
٥٬٠٠٠ MGF٨٫٢٥٤٠٩ NIO
١٠٬٠٠٠ MGF١٦٫٥٠٨٢ NIO

حوِّل كوردوبا نيكاراجوي إلى Malagasy Franc

nio
NIO
mgf
MGF
١ NIO٦٠٥٫٧٦ MGF
٥ NIO٣٬٠٢٨٫٨ MGF
١٠ NIO٦٬٠٥٧٫٦ MGF
٢٥ NIO١٥٬١٤٤ MGF
٥٠ NIO٣٠٬٢٨٨ MGF
١٠٠ NIO٦٠٬٥٧٦ MGF
٥٠٠ NIO٣٠٢٬٨٨٠ MGF
١٬٠٠٠ NIO٦٠٥٬٧٦٠ MGF
٥٬٠٠٠ NIO٣٬٠٢٨٬٨٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ NIO٦٬٠٥٧٬٦٠٠ MGF

مخطط MGF إلى NIO

1 MGF = ٠ NIO

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل كوردوبا نيكاراجوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٨٢٦٠٨٠٫٠٠٨٥١١٠
منخفض
٠٫٠٠٧٩٧٦١٠٫٠٠٧٩٧٦١
المتوسط
٠٫٠٠٨٢١٠٨٠٫٠٠٨٢٨٧٥
التقلب
٠٫٦٢٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

nio

NIO - كوردوبا نيكاراجوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كوردوبا نيكاراجوي هو سعر الصرف للزوج NIO إلى USD. رمز العملة لـ Nicaraguan Cordobas هو NIO. رمز العملة هو C$.

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