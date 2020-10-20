١ MGF إلى NGN

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٦٩٥٢٢١٥٠ النيرة النيجيرية
1 NGN = ١٤٫٣٨٣٩ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٦٩٥٢٢١٥٠ النيرة النيجيرية
1 NGN = ١٤٫٣٨٣٩ MGF
MGF
NGN
|١ MGF
|٠٫٠٦٩٥٢٢١ NGN
|٥ MGF
|٠٫٣٤٧٦١١ NGN
|١٠ MGF
|٠٫٦٩٥٢٢١ NGN
|٢٥ MGF
|١٫٧٣٨٠٥ NGN
|٥٠ MGF
|٣٫٤٧٦١١ NGN
|١٠٠ MGF
|٦٫٩٥٢٢١ NGN
|٥٠٠ MGF
|٣٤٫٧٦١١ NGN
|١٬٠٠٠ MGF
|٦٩٫٥٢٢١ NGN
|٥٬٠٠٠ MGF
|٣٤٧٫٦١١ NGN
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٦٩٥٫٢٢١ NGN
1 MGF = ٠ NGN
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٣٦٤١١
|٠٫٣٦٤١١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٣٤٢٣٠
|٠٫٣٠٠٦١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٣٤٩٣٩
|٠٫٣٤٣٧٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٩٩٪
|١٫٦٦٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النيرة النيجيرية هو سعر الصرف للزوج NGN إلى USD. رمز العملة لـ Nigerian Nairas هو NGN. رمز العملة هو ₦.More النيرة النيجيرية info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings