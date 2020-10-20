١ MGF إلى NGN

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٦٩٥٢٢١٥٠ النيرة النيجيرية

1 NGN = ١٤٫٣٨٣٩ MGF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى النيرة النيجيرية التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٢٩ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى النيرة النيجيرية

mgf
MGF
ngn
NGN
١ MGF٠٫٠٦٩٥٢٢١ NGN
٥ MGF٠٫٣٤٧٦١١ NGN
١٠ MGF٠٫٦٩٥٢٢١ NGN
٢٥ MGF١٫٧٣٨٠٥ NGN
٥٠ MGF٣٫٤٧٦١١ NGN
١٠٠ MGF٦٫٩٥٢٢١ NGN
٥٠٠ MGF٣٤٫٧٦١١ NGN
١٬٠٠٠ MGF٦٩٫٥٢٢١ NGN
٥٬٠٠٠ MGF٣٤٧٫٦١١ NGN
١٠٬٠٠٠ MGF٦٩٥٫٢٢١ NGN

حوِّل النيرة النيجيرية إلى Malagasy Franc

ngn
NGN
mgf
MGF
١ NGN١٤٫٣٨٣٩ MGF
٥ NGN٧١٫٩١٩٥ MGF
١٠ NGN١٤٣٫٨٣٩ MGF
٢٥ NGN٣٥٩٫٥٩٨ MGF
٥٠ NGN٧١٩٫١٩٥ MGF
١٠٠ NGN١٬٤٣٨٫٣٩ MGF
٥٠٠ NGN٧٬١٩١٫٩٥ MGF
١٬٠٠٠ NGN١٤٬٣٨٣٫٩ MGF
٥٬٠٠٠ NGN٧١٬٩١٩٫٥ MGF
١٠٬٠٠٠ NGN١٤٣٬٨٣٩ MGF

مخطط MGF إلى NGN

1 MGF = ٠ NGN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل النيرة النيجيرية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٦٤١١٠٫٣٦٤١١
منخفض
٠٫٣٤٢٣٠٠٫٣٠٠٦١
المتوسط
٠٫٣٤٩٣٩٠٫٣٤٣٧٦
التقلب
٠٫٩٩٪؜١٫٦٦٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

ngn

NGN - النيرة النيجيرية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النيرة النيجيرية هو سعر الصرف للزوج NGN إلى USD. رمز العملة لـ Nigerian Nairas هو NGN. رمز العملة هو ₦.

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