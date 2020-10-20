١ MGF إلى NAD

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٨٢٠١٤٩٧٢ الدولار الناميبي

1 NAD = ١٬٢١٩٫٢٩ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدولار الناميبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدولار الناميبي

mgf
MGF
nad
NAD
١ MGF٠٫٠٠٠٨٢٠١٥ NAD
٥ MGF٠٫٠٠٤١٠٠٧٥ NAD
١٠ MGF٠٫٠٠٨٢٠١٥ NAD
٢٥ MGF٠٫٠٢٠٥٠٣٧ NAD
٥٠ MGF٠٫٠٤١٠٠٧٥ NAD
١٠٠ MGF٠٫٠٨٢٠١٥ NAD
٥٠٠ MGF٠٫٤١٠٠٧٥ NAD
١٬٠٠٠ MGF٠٫٨٢٠١٥ NAD
٥٬٠٠٠ MGF٤٫١٠٠٧٥ NAD
١٠٬٠٠٠ MGF٨٫٢٠١٥ NAD

حوِّل الدولار الناميبي إلى Malagasy Franc

nad
NAD
mgf
MGF
١ NAD١٬٢١٩٫٢٩ MGF
٥ NAD٦٬٠٩٦٫٤٥ MGF
١٠ NAD١٢٬١٩٢٫٩ MGF
٢٥ NAD٣٠٬٤٨٢٫٢ MGF
٥٠ NAD٦٠٬٩٦٤٫٥ MGF
١٠٠ NAD١٢١٬٩٢٩ MGF
٥٠٠ NAD٦٠٩٬٦٤٥ MGF
١٬٠٠٠ NAD١٬٢١٩٬٢٩٠ MGF
٥٬٠٠٠ NAD٦٬٠٩٦٬٤٥٠ MGF
١٠٬٠٠٠ NAD١٢٬١٩٢٬٩٠٠ MGF

مخطط MGF إلى NAD

1 MGF = ٠ NAD

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدولار الناميبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٢٤٠١٠٫٠٠٤٣٨٨٧
منخفض
٠٫٠٠٣٩٩٣٦٠٫٠٠٣٩٩٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٤١٠٥٧٠٫٠٠٤١٨٠٦
التقلب
١٫٠٨٪؜٠٫٩٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

nad

NAD - الدولار الناميبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الناميبي هو سعر الصرف للزوج NAD إلى USD. رمز العملة لـ Namibian Dollars هو NAD. رمز العملة هو $.

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