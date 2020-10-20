١ MGF إلى NAD

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٨٢٠١٤٩٧٢ الدولار الناميبي
1 NAD = ١٬٢١٩٫٢٩ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٨٢٠١٤٩٧٢ الدولار الناميبي
1 NAD = ١٬٢١٩٫٢٩ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
NAD
|١ MGF
|٠٫٠٠٠٨٢٠١٥ NAD
|٥ MGF
|٠٫٠٠٤١٠٠٧٥ NAD
|١٠ MGF
|٠٫٠٠٨٢٠١٥ NAD
|٢٥ MGF
|٠٫٠٢٠٥٠٣٧ NAD
|٥٠ MGF
|٠٫٠٤١٠٠٧٥ NAD
|١٠٠ MGF
|٠٫٠٨٢٠١٥ NAD
|٥٠٠ MGF
|٠٫٤١٠٠٧٥ NAD
|١٬٠٠٠ MGF
|٠٫٨٢٠١٥ NAD
|٥٬٠٠٠ MGF
|٤٫١٠٠٧٥ NAD
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٨٫٢٠١٥ NAD
1 MGF = ٠ NAD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٤٢٤٠١
|٠٫٠٠٤٣٨٨٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٩٩٣٦
|٠٫٠٠٣٩٩٣٦
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٤١٠٥٧
|٠٫٠٠٤١٨٠٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|١٫٠٨٪
|٠٫٩٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الناميبي هو سعر الصرف للزوج NAD إلى USD. رمز العملة لـ Namibian Dollars هو NAD. رمز العملة هو $.More الدولار الناميبي info
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