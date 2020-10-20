١ MGF إلى MZN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٢٨٦٩٠٠٧٣ المتكال الموزمبيقي

1 MZN = ٣٤٨٫٥٥٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى المتكال الموزمبيقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٠ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى المتكال الموزمبيقي

mgf
MGF
mzn
MZN
١ MGF٠٫٠٠٢٨٦٩٠١ MZN
٥ MGF٠٫٠١٤٣٤٥ MZN
١٠ MGF٠٫٠٢٨٦٩٠١ MZN
٢٥ MGF٠٫٠٧١٧٢٥٢ MZN
٥٠ MGF٠٫١٤٣٤٥ MZN
١٠٠ MGF٠٫٢٨٦٩٠١ MZN
٥٠٠ MGF١٫٤٣٤٥ MZN
١٬٠٠٠ MGF٢٫٨٦٩٠١ MZN
٥٬٠٠٠ MGF١٤٫٣٤٥ MZN
١٠٬٠٠٠ MGF٢٨٫٦٩٠١ MZN

حوِّل المتكال الموزمبيقي إلى Malagasy Franc

mzn
MZN
mgf
MGF
١ MZN٣٤٨٫٥٥٣ MGF
٥ MZN١٬٧٤٢٫٧٦ MGF
١٠ MZN٣٬٤٨٥٫٥٣ MGF
٢٥ MZN٨٬٧١٣٫٨٢ MGF
٥٠ MZN١٧٬٤٢٧٫٦ MGF
١٠٠ MZN٣٤٬٨٥٥٫٣ MGF
٥٠٠ MZN١٧٤٬٢٧٦ MGF
١٬٠٠٠ MZN٣٤٨٬٥٥٣ MGF
٥٬٠٠٠ MZN١٬٧٤٢٬٧٦٠ MGF
١٠٬٠٠٠ MZN٣٬٤٨٥٬٥٣٠ MGF

مخطط MGF إلى MZN

1 MGF = ٠ MZN

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل المتكال الموزمبيقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٤٣٢٧٠٫٠١٤٧٧٢
منخفض
٠٫٠١٣٨٤٣٠٫٠١٣٨٤٣
المتوسط
٠٫٠١٤٢٢٤٠٫٠١٤٣٦٩
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

mzn

MZN - المتكال الموزمبيقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المتكال الموزمبيقي هو سعر الصرف للزوج MZN إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZN. رمز العملة هو MT.

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