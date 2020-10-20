١ MGF إلى MWK

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٧٧٨١٢٢٧٣ الكواشا المالاوية

1 MWK = ١٢٫٨٥١٤ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الكواشا المالاوية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٠ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الكواشا المالاوية

mgf
MGF
mwk
MWK
١ MGF٠٫٠٧٧٨١٢٣ MWK
٥ MGF٠٫٣٨٩٠٦١ MWK
١٠ MGF٠٫٧٧٨١٢٣ MWK
٢٥ MGF١٫٩٤٥٣١ MWK
٥٠ MGF٣٫٨٩٠٦١ MWK
١٠٠ MGF٧٫٧٨١٢٣ MWK
٥٠٠ MGF٣٨٫٩٠٦١ MWK
١٬٠٠٠ MGF٧٧٫٨١٢٣ MWK
٥٬٠٠٠ MGF٣٨٩٫٠٦١ MWK
١٠٬٠٠٠ MGF٧٧٨٫١٢٣ MWK

حوِّل الكواشا المالاوية إلى Malagasy Franc

mwk
MWK
mgf
MGF
١ MWK١٢٫٨٥١٤ MGF
٥ MWK٦٤٫٢٥٧٢ MGF
١٠ MWK١٢٨٫٥١٤ MGF
٢٥ MWK٣٢١٫٢٨٦ MGF
٥٠ MWK٦٤٢٫٥٧٢ MGF
١٠٠ MWK١٬٢٨٥٫١٤ MGF
٥٠٠ MWK٦٬٤٢٥٫٧٢ MGF
١٬٠٠٠ MWK١٢٬٨٥١٫٤ MGF
٥٬٠٠٠ MWK٦٤٬٢٥٧٫٢ MGF
١٠٬٠٠٠ MWK١٢٨٬٥١٤ MGF

مخطط MGF إلى MWK

1 MGF = ٠ MWK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الكواشا المالاوية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٩٠١٧٠٫٤٠٠٨٣
منخفض
٠٫٣٧٥٣٤٠٫٣٧٥٣٤
المتوسط
٠٫٣٨٧٠٧٠٫٣٩١١٤
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٤٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

mwk

MWK - الكواشا المالاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا المالاوية هو سعر الصرف للزوج MWK إلى USD. رمز العملة لـ Malawian Kwachas هو MWK. رمز العملة هو MK.

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