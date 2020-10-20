١ MGF إلى MWK

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٧٧٨١٢٢٧٣ الكواشا المالاوية
1 MWK = ١٢٫٨٥١٤ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٧٧٨١٢٢٧٣ الكواشا المالاوية
1 MWK = ١٢٫٨٥١٤ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
MWK
|١ MGF
|٠٫٠٧٧٨١٢٣ MWK
|٥ MGF
|٠٫٣٨٩٠٦١ MWK
|١٠ MGF
|٠٫٧٧٨١٢٣ MWK
|٢٥ MGF
|١٫٩٤٥٣١ MWK
|٥٠ MGF
|٣٫٨٩٠٦١ MWK
|١٠٠ MGF
|٧٫٧٨١٢٣ MWK
|٥٠٠ MGF
|٣٨٫٩٠٦١ MWK
|١٬٠٠٠ MGF
|٧٧٫٨١٢٣ MWK
|٥٬٠٠٠ MGF
|٣٨٩٫٠٦١ MWK
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٧٧٨٫١٢٣ MWK
1 MGF = ٠ MWK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٣٩٠١٧
|٠٫٤٠٠٨٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٣٧٥٣٤
|٠٫٣٧٥٣٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٣٨٧٠٧
|٠٫٣٩١١٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٧٪
|٠٫٤٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا المالاوية هو سعر الصرف للزوج MWK إلى USD. رمز العملة لـ Malawian Kwachas هو MWK. رمز العملة هو MK.More الكواشا المالاوية info
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