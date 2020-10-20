١ MGF إلى MVR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٦٩١٥٥٧٢٤ الروفيا المالديفية

1 MVR = ١٬٤٤٦٫٠١ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الروفيا المالديفية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٠ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الروفيا المالديفية

mgf
MGF
mvr
MVR
١ MGF٠٫٠٠٠٦٩١٥٥٧ MVR
٥ MGF٠٫٠٠٣٤٥٧٧٩ MVR
١٠ MGF٠٫٠٠٦٩١٥٥٧ MVR
٢٥ MGF٠٫٠١٧٢٨٨٩ MVR
٥٠ MGF٠٫٠٣٤٥٧٧٩ MVR
١٠٠ MGF٠٫٠٦٩١٥٥٧ MVR
٥٠٠ MGF٠٫٣٤٥٧٧٩ MVR
١٬٠٠٠ MGF٠٫٦٩١٥٥٧ MVR
٥٬٠٠٠ MGF٣٫٤٥٧٧٩ MVR
١٠٬٠٠٠ MGF٦٫٩١٥٥٧ MVR

حوِّل الروفيا المالديفية إلى Malagasy Franc

mvr
MVR
mgf
MGF
١ MVR١٬٤٤٦٫٠١ MGF
٥ MVR٧٬٢٣٠٫٠٦ MGF
١٠ MVR١٤٬٤٦٠٫١ MGF
٢٥ MVR٣٦٬١٥٠٫٣ MGF
٥٠ MVR٧٢٬٣٠٠٫٦ MGF
١٠٠ MVR١٤٤٬٦٠١ MGF
٥٠٠ MVR٧٢٣٬٠٠٦ MGF
١٬٠٠٠ MVR١٬٤٤٦٬٠١٠ MGF
٥٬٠٠٠ MVR٧٬٢٣٠٬٠٦٠ MGF
١٠٬٠٠٠ MVR١٤٬٤٦٠٬١٠٠ MGF

مخطط MGF إلى MVR

1 MGF = ٠ MVR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الروفيا المالديفية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٤٦٦٥٠٫٠٠٣٥٥٣٦
منخفض
٠٫٠٠٣٣٢٧١٠٫٠٠٣٣٢٧١
المتوسط
٠٫٠٠٣٤٤٠٢٠٫٠٠٣٤٧٣٤
التقلب
٠٫٧٩٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

mvr

MVR - الروفيا المالديفية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروفيا المالديفية هو سعر الصرف للزوج MVR إلى USD. رمز العملة لـ Maldivian Rufiyaa هو MVR. رمز العملة هو Rf.

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