١ MGF إلى MUR

محوّل العملات مِن XE

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‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٢٠١٧٣٤١٠ الروبي الموريشي

1 MUR = ٤٩٥٫٧٠٢ MGF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الروبي الموريشي التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٢٩ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الروبي الموريشي

mgf
MGF
mur
MUR
١ MGF٠٫٠٠٢٠١٧٣٤ MUR
٥ MGF٠٫٠١٠٠٨٦٧ MUR
١٠ MGF٠٫٠٢٠١٧٣٤ MUR
٢٥ MGF٠٫٠٥٠٤٣٣٥ MUR
٥٠ MGF٠٫١٠٠٨٦٧ MUR
١٠٠ MGF٠٫٢٠١٧٣٤ MUR
٥٠٠ MGF١٫٠٠٨٦٧ MUR
١٬٠٠٠ MGF٢٫٠١٧٣٤ MUR
٥٬٠٠٠ MGF١٠٫٠٨٦٧ MUR
١٠٬٠٠٠ MGF٢٠٫١٧٣٤ MUR

حوِّل الروبي الموريشي إلى Malagasy Franc

mur
MUR
mgf
MGF
١ MUR٤٩٥٫٧٠٢ MGF
٥ MUR٢٬٤٧٨٫٥١ MGF
١٠ MUR٤٬٩٥٧٫٠٢ MGF
٢٥ MUR١٢٬٣٩٢٫٦ MGF
٥٠ MUR٢٤٬٧٨٥٫١ MGF
١٠٠ MUR٤٩٬٥٧٠٫٢ MGF
٥٠٠ MUR٢٤٧٬٨٥١ MGF
١٬٠٠٠ MUR٤٩٥٬٧٠٢ MGF
٥٬٠٠٠ MUR٢٬٤٧٨٬٥١٠ MGF
١٠٬٠٠٠ MUR٤٬٩٥٧٬٠٢٠ MGF

مخطط MGF إلى MUR

1 MGF = ٠ MUR

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الروبي الموريشي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٠٢٣٩٠٫٠١٠٨٦٤
منخفض
٠٫٠١٠٠٢٣٠٫٠١٠٠٢٣
المتوسط
٠٫٠١٠١٢٧٠٫٠١٠٣٠٨
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٩٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

mur

MUR - الروبي الموريشي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي الموريشي هو سعر الصرف للزوج MUR إلى USD. رمز العملة لـ Mauritian Rupees هو MUR. رمز العملة هو ₨.

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