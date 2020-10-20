١ MGF إلى MTL

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠١٧٨٣٦١٣١ Maltese Lira

1 MTL = ٥٦٬٠٦٦٫٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Maltese Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٠ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Maltese Lira

mgf
MGF
mtl
MTL
١ MGF٠٫٠٠٠٠١٧٨٣٦١ MTL
٥ MGF٠٫٠٠٠٠٨٩١٨٠٧ MTL
١٠ MGF٠٫٠٠٠١٧٨٣٦١ MTL
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٤٤٥٩٠٣ MTL
٥٠ MGF٠٫٠٠٠٨٩١٨٠٧ MTL
١٠٠ MGF٠٫٠٠١٧٨٣٦١ MTL
٥٠٠ MGF٠٫٠٠٨٩١٨٠٧ MTL
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠١٧٨٣٦١ MTL
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٠٨٩١٨٠٧ MTL
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫١٧٨٣٦١ MTL

حوِّل Maltese Lira إلى Malagasy Franc

mtl
MTL
mgf
MGF
١ MTL٥٦٬٠٦٦ MGF
٥ MTL٢٨٠٬٣٣٠ MGF
١٠ MTL٥٦٠٬٦٦٠ MGF
٢٥ MTL١٬٤٠١٬٦٥٠ MGF
٥٠ MTL٢٬٨٠٣٬٣٠٠ MGF
١٠٠ MTL٥٬٦٠٦٬٦٠٠ MGF
٥٠٠ MTL٢٨٬٠٣٣٬٠٠٠ MGF
١٬٠٠٠ MTL٥٦٬٠٦٦٬٠٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ MTL٢٨٠٬٣٣٠٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ MTL٥٦٠٬٦٦٠٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى MTL

1 MGF = ٠ MTL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Maltese Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

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