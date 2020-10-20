١ MGF إلى MRU

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠١٧٧٨٤٣٥١ الأوقية الموريتانية

1 MRU = ٥٦٢٫٢٩٢ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الأوقية الموريتانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٠ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الأوقية الموريتانية

mgf
MGF
mru
MRU
١ MGF٠٫٠٠١٧٧٨٤٤ MRU
٥ MGF٠٫٠٠٨٨٩٢١٨ MRU
١٠ MGF٠٫٠١٧٧٨٤٤ MRU
٢٥ MGF٠٫٠٤٤٤٦٠٩ MRU
٥٠ MGF٠٫٠٨٨٩٢١٨ MRU
١٠٠ MGF٠٫١٧٧٨٤٤ MRU
٥٠٠ MGF٠٫٨٨٩٢١٨ MRU
١٬٠٠٠ MGF١٫٧٧٨٤٤ MRU
٥٬٠٠٠ MGF٨٫٨٩٢١٨ MRU
١٠٬٠٠٠ MGF١٧٫٧٨٤٤ MRU

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Malagasy Franc

mru
MRU
mgf
MGF
١ MRU٥٦٢٫٢٩٢ MGF
٥ MRU٢٬٨١١٫٤٦ MGF
١٠ MRU٥٬٦٢٢٫٩٢ MGF
٢٥ MRU١٤٬٠٥٧٫٣ MGF
٥٠ MRU٢٨٬١١٤٫٦ MGF
١٠٠ MRU٥٦٬٢٢٩٫٢ MGF
٥٠٠ MRU٢٨١٬١٤٦ MGF
١٬٠٠٠ MRU٥٦٢٬٢٩٢ MGF
٥٬٠٠٠ MRU٢٬٨١١٬٤٦٠ MGF
١٠٬٠٠٠ MRU٥٬٦٢٢٬٩٢٠ MGF

مخطط MGF إلى MRU

1 MGF = ٠ MRU

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الأوقية الموريتانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٨٨٧٧٧٠٫٠٠٩١٨٩٢
منخفض
٠٫٠٠٨٥٨٢٦٠٫٠٠٨٥٨٢٦
المتوسط
٠٫٠٠٨٨٠٠٨٠٫٠٠٨٩٢٢٤
التقلب
٠٫٦٧٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

mru

MRU - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRU إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRU. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info

أزواج العملات Malagasy Franc (MGF) الشهيرة

usd

MGF إلى USD

eur

MGF إلى EUR

gbp

MGF إلى GBP

jpy

MGF إلى JPY

cad

MGF إلى CAD

aud

MGF إلى AUD

chf

MGF إلى CHF

cny

MGF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings