١ MGF إلى MRO

١ Malagasy Franc =
٠٫٠١٧٧٨٤٣٥١ الأوقية الموريتانية
1 MRO = ٥٦٫٢٢٩٢ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠١٧٧٨٤٣٥١ الأوقية الموريتانية
1 MRO = ٥٦٫٢٢٩٢ MGF
MGF
MRO
|١ MGF
|٠٫٠١٧٧٨٤٤ MRO
|٥ MGF
|٠٫٠٨٨٩٢١٨ MRO
|١٠ MGF
|٠٫١٧٧٨٤٤ MRO
|٢٥ MGF
|٠٫٤٤٤٦٠٩ MRO
|٥٠ MGF
|٠٫٨٨٩٢١٨ MRO
|١٠٠ MGF
|١٫٧٧٨٤٤ MRO
|٥٠٠ MGF
|٨٫٨٩٢١٨ MRO
|١٬٠٠٠ MGF
|١٧٫٧٨٤٤ MRO
|٥٬٠٠٠ MGF
|٨٨٫٩٢١٨ MRO
|١٠٬٠٠٠ MGF
|١٧٧٫٨٤٤ MRO
1 MGF = ٠ MRO
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٨٨٧٧٧
|٠٫٠٠٩١٨٩٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٨٥٨٢٦
|٠٫٠٠٨٥٨٢٦
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٨٨٠٠٨
|٠٫٠٠٨٩٢٢٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٦٧٪
|٠٫٦١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.More الأوقية الموريتانية info
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