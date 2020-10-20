١ MGF إلى MOP

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٣٦١٣٣٠٨٦ الباتاكا الماكاوية

1 MOP = ٢٬٧٦٧٫٥٥ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الباتاكا الماكاوية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٠ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الباتاكا الماكاوية

mgf
MGF
mop
MOP
١ MGF٠٫٠٠٠٣٦١٣٣١ MOP
٥ MGF٠٫٠٠١٨٠٦٦٥ MOP
١٠ MGF٠٫٠٠٣٦١٣٣١ MOP
٢٥ MGF٠٫٠٠٩٠٣٣٢٧ MOP
٥٠ MGF٠٫٠١٨٠٦٦٥ MOP
١٠٠ MGF٠٫٠٣٦١٣٣١ MOP
٥٠٠ MGF٠٫١٨٠٦٦٥ MOP
١٬٠٠٠ MGF٠٫٣٦١٣٣١ MOP
٥٬٠٠٠ MGF١٫٨٠٦٦٥ MOP
١٠٬٠٠٠ MGF٣٫٦١٣٣١ MOP

حوِّل الباتاكا الماكاوية إلى Malagasy Franc

mop
MOP
mgf
MGF
١ MOP٢٬٧٦٧٫٥٥ MGF
٥ MOP١٣٬٨٣٧٫٧ MGF
١٠ MOP٢٧٬٦٧٥٫٥ MGF
٢٥ MOP٦٩٬١٨٨٫٧ MGF
٥٠ MOP١٣٨٬٣٧٧ MGF
١٠٠ MOP٢٧٦٬٧٥٥ MGF
٥٠٠ MOP١٬٣٨٣٬٧٧٠ MGF
١٬٠٠٠ MOP٢٬٧٦٧٬٥٥٠ MGF
٥٬٠٠٠ MOP١٣٬٨٣٧٬٧٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ MOP٢٧٬٦٧٥٬٥٠٠ MGF

مخطط MGF إلى MOP

1 MGF = ٠ MOP

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الباتاكا الماكاوية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٨١٠٧٠٫٠٠١٨٥٦٨
منخفض
٠٫٠٠١٧٤٣٥٠٫٠٠١٧٤٣٥
المتوسط
٠٫٠٠١٧٩٦٥٠٫٠٠١٨١٤٤
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

mop

MOP - الباتاكا الماكاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الباتاكا الماكاوية هو سعر الصرف للزوج MOP إلى USD. رمز العملة لـ Macau Patacas هو MOP. رمز العملة هو MOP$.

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