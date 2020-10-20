١ MGF إلى MMK

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٩٤٢٦١٢١٠ الكيات البورمي

1 MMK = ١٠٫٦٠٨٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الكيات البورمي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٩ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الكيات البورمي

mgf
MGF
mmk
MMK
١ MGF٠٫٠٩٤٢٦١٢ MMK
٥ MGF٠٫٤٧١٣٠٦ MMK
١٠ MGF٠٫٩٤٢٦١٢ MMK
٢٥ MGF٢٫٣٥٦٥٣ MMK
٥٠ MGF٤٫٧١٣٠٦ MMK
١٠٠ MGF٩٫٤٢٦١٢ MMK
٥٠٠ MGF٤٧٫١٣٠٦ MMK
١٬٠٠٠ MGF٩٤٫٢٦١٢ MMK
٥٬٠٠٠ MGF٤٧١٫٣٠٦ MMK
١٠٬٠٠٠ MGF٩٤٢٫٦١٢ MMK

حوِّل الكيات البورمي إلى Malagasy Franc

mmk
MMK
mgf
MGF
١ MMK١٠٫٦٠٨٨ MGF
٥ MMK٥٣٫٠٤٤١ MGF
١٠ MMK١٠٦٫٠٨٨ MGF
٢٥ MMK٢٦٥٫٢٢ MGF
٥٠ MMK٥٣٠٫٤٤١ MGF
١٠٠ MMK١٬٠٦٠٫٨٨ MGF
٥٠٠ MMK٥٬٣٠٤٫٤١ MGF
١٬٠٠٠ MMK١٠٬٦٠٨٫٨ MGF
٥٬٠٠٠ MMK٥٣٬٠٤٤٫١ MGF
١٠٬٠٠٠ MMK١٠٦٬٠٨٨ MGF

مخطط MGF إلى MMK

1 MGF = ٠ MMK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الكيات البورمي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٧٢٠٣٠٫٤٨٢٩٧
منخفض
٠٫٤٥٤٧٧٠٫٤٥٤٧٧
المتوسط
٠٫٤٦٨٦٠٠٫٤٧٢٨٥
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

mmk

MMK - الكيات البورمي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيات البورمي هو سعر الصرف للزوج MMK إلى USD. رمز العملة لـ Burmese Kyats هو MMK. رمز العملة هو K.

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