١ MGF إلى MMK

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٩٤٢٦١٢١٠ الكيات البورمي
1 MMK = ١٠٫٦٠٨٨ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٩٤٢٦١٢١٠ الكيات البورمي
1 MMK = ١٠٫٦٠٨٨ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
MMK
|١ MGF
|٠٫٠٩٤٢٦١٢ MMK
|٥ MGF
|٠٫٤٧١٣٠٦ MMK
|١٠ MGF
|٠٫٩٤٢٦١٢ MMK
|٢٥ MGF
|٢٫٣٥٦٥٣ MMK
|٥٠ MGF
|٤٫٧١٣٠٦ MMK
|١٠٠ MGF
|٩٫٤٢٦١٢ MMK
|٥٠٠ MGF
|٤٧٫١٣٠٦ MMK
|١٬٠٠٠ MGF
|٩٤٫٢٦١٢ MMK
|٥٬٠٠٠ MGF
|٤٧١٫٣٠٦ MMK
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٩٤٢٫٦١٢ MMK
1 MGF = ٠ MMK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٤٧٢٠٣
|٠٫٤٨٢٩٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٤٥٤٧٧
|٠٫٤٥٤٧٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٤٦٨٦٠
|٠٫٤٧٢٨٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٨٪
|٠٫٤٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيات البورمي هو سعر الصرف للزوج MMK إلى USD. رمز العملة لـ Burmese Kyats هو MMK. رمز العملة هو K.More الكيات البورمي info
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