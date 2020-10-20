١ MGF إلى MKD

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٢٥٦٠٧٠٢٩ الدينار المقدوني

1 MKD = ٣٩٠٫٥١٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدينار المقدوني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٩ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدينار المقدوني

mgf
MGF
mkd
MKD
١ MGF٠٫٠٠٢٥٦٠٧ MKD
٥ MGF٠٫٠١٢٨٠٣٥ MKD
١٠ MGF٠٫٠٢٥٦٠٧ MKD
٢٥ MGF٠٫٠٦٤٠١٧٦ MKD
٥٠ MGF٠٫١٢٨٠٣٥ MKD
١٠٠ MGF٠٫٢٥٦٠٧ MKD
٥٠٠ MGF١٫٢٨٠٣٥ MKD
١٬٠٠٠ MGF٢٫٥٦٠٧ MKD
٥٬٠٠٠ MGF١٢٫٨٠٣٥ MKD
١٠٬٠٠٠ MGF٢٥٫٦٠٧ MKD

حوِّل الدينار المقدوني إلى Malagasy Franc

mkd
MKD
mgf
MGF
١ MKD٣٩٠٫٥١٨ MGF
٥ MKD١٬٩٥٢٫٥٩ MGF
١٠ MKD٣٬٩٠٥٫١٨ MGF
٢٥ MKD٩٬٧٦٢٫٩٤ MGF
٥٠ MKD١٩٬٥٢٥٫٩ MGF
١٠٠ MKD٣٩٬٠٥١٫٨ MGF
٥٠٠ MKD١٩٥٬٢٥٩ MGF
١٬٠٠٠ MKD٣٩٠٬٥١٨ MGF
٥٬٠٠٠ MKD١٬٩٥٢٬٥٩٠ MGF
١٠٬٠٠٠ MKD٣٬٩٠٥٬١٨٠ MGF

مخطط MGF إلى MKD

1 MGF = ٠ MKD

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدينار المقدوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٢٩٤٨٠٫٠١٣٢٥٣
منخفض
٠٫٠١٢٣٦٣٠٫٠١٢٣٦٣
المتوسط
٠٫٠١٢٧٨٥٠٫٠١٢٨٨٨
التقلب
٠٫٦٨٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

mkd

MKD - الدينار المقدوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار المقدوني هو سعر الصرف للزوج MKD إلى USD. رمز العملة لـ Macedonian Denars هو MKD. رمز العملة هو ден.

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