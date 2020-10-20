١ MGF إلى MDL

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٨٠١٦٥٣٠٤ الليو المولدوفي

1 MDL = ١٬٢٤٧٫٤٢ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الليو المولدوفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٩ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الليو المولدوفي

mgf
MGF
mdl
MDL
١ MGF٠٫٠٠٠٨٠١٦٥٣ MDL
٥ MGF٠٫٠٠٤٠٠٨٢٧ MDL
١٠ MGF٠٫٠٠٨٠١٦٥٣ MDL
٢٥ MGF٠٫٠٢٠٠٤١٣ MDL
٥٠ MGF٠٫٠٤٠٠٨٢٧ MDL
١٠٠ MGF٠٫٠٨٠١٦٥٣ MDL
٥٠٠ MGF٠٫٤٠٠٨٢٧ MDL
١٬٠٠٠ MGF٠٫٨٠١٦٥٣ MDL
٥٬٠٠٠ MGF٤٫٠٠٨٢٧ MDL
١٠٬٠٠٠ MGF٨٫٠١٦٥٣ MDL

حوِّل الليو المولدوفي إلى Malagasy Franc

mdl
MDL
mgf
MGF
١ MDL١٬٢٤٧٫٤٢ MGF
٥ MDL٦٬٢٣٧٫١١ MGF
١٠ MDL١٢٬٤٧٤٫٢ MGF
٢٥ MDL٣١٬١٨٥٫٦ MGF
٥٠ MDL٦٢٬٣٧١٫١ MGF
١٠٠ MDL١٢٤٬٧٤٢ MGF
٥٠٠ MDL٦٢٣٬٧١١ MGF
١٬٠٠٠ MDL١٬٢٤٧٬٤٢٠ MGF
٥٬٠٠٠ MDL٦٬٢٣٧٬١١٠ MGF
١٠٬٠٠٠ MDL١٢٬٤٧٤٬٢٠٠ MGF

مخطط MGF إلى MDL

1 MGF = ٠ MDL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الليو المولدوفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٠٠٢٧٠٫٠٠٤٠٦٢٧
منخفض
٠٫٠٠٣٨٧١٩٠٫٠٠٣٨٧١٩
المتوسط
٠٫٠٠٣٩٧١٢٠٫٠٠٣٩٩٥٠
التقلب
٠٫٧٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

mdl

MDL - الليو المولدوفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو المولدوفي هو سعر الصرف للزوج MDL إلى USD. رمز العملة لـ Moldovan Lei هو MDL. رمز العملة هو lei.

More الليو المولدوفي info

أزواج العملات Malagasy Franc (MGF) الشهيرة

usd

MGF إلى USD

eur

MGF إلى EUR

gbp

MGF إلى GBP

jpy

MGF إلى JPY

cad

MGF إلى CAD

aud

MGF إلى AUD

chf

MGF إلى CHF

cny

MGF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings