١ MGF إلى LYD

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٢١٨٥٣٨٦٥ الدينار الليبي

1 LYD = ٤٬٥٧٥٫٨٥ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدينار الليبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٩ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدينار الليبي

mgf
MGF
lyd
LYD
١ MGF٠٫٠٠٠٢١٨٥٣٩ LYD
٥ MGF٠٫٠٠١٠٩٢٦٩ LYD
١٠ MGF٠٫٠٠٢١٨٥٣٩ LYD
٢٥ MGF٠٫٠٠٥٤٦٣٤٧ LYD
٥٠ MGF٠٫٠١٠٩٢٦٩ LYD
١٠٠ MGF٠٫٠٢١٨٥٣٩ LYD
٥٠٠ MGF٠٫١٠٩٢٦٩ LYD
١٬٠٠٠ MGF٠٫٢١٨٥٣٩ LYD
٥٬٠٠٠ MGF١٫٠٩٢٦٩ LYD
١٠٬٠٠٠ MGF٢٫١٨٥٣٩ LYD

حوِّل الدينار الليبي إلى Malagasy Franc

lyd
LYD
mgf
MGF
١ LYD٤٬٥٧٥٫٨٥ MGF
٥ LYD٢٢٬٨٧٩٫٢ MGF
١٠ LYD٤٥٬٧٥٨٫٥ MGF
٢٥ LYD١١٤٬٣٩٦ MGF
٥٠ LYD٢٢٨٬٧٩٢ MGF
١٠٠ LYD٤٥٧٬٥٨٥ MGF
٥٠٠ LYD٢٬٢٨٧٬٩٢٠ MGF
١٬٠٠٠ LYD٤٬٥٧٥٬٨٥٠ MGF
٥٬٠٠٠ LYD٢٢٬٨٧٩٬٢٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ LYD٤٥٬٧٥٨٬٥٠٠ MGF

مخطط MGF إلى LYD

1 MGF = ٠ LYD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدينار الليبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٠٨٩١٠٫٠٠١١١٨٦
منخفض
٠٫٠٠١٠٥٣٤٠٫٠٠١٠٥٣٤
المتوسط
٠٫٠٠١٠٨٣٩٠٫٠٠١٠٩٤٠
التقلب
٠٫٦٣٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

lyd

LYD - الدينار الليبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الليبي هو سعر الصرف للزوج LYD إلى USD. رمز العملة لـ Libyan Dinars هو LYD. رمز العملة هو LD.

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