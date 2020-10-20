١ MGF إلى LVL

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٢٨٩٥٢٥١٩ اللاتس اللاتفي

1 LVL = ٣٤٬٥٣٩٫٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

LVL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى اللاتس اللاتفي التحويل آخر تحديث: ٩ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٤٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى اللاتس اللاتفي

mgf
MGF
lvl
LVL
١ MGF٠٫٠٠٠٠٢٨٩٥٢٥ LVL
٥ MGF٠٫٠٠٠١٤٤٧٦٣ LVL
١٠ MGF٠٫٠٠٠٢٨٩٥٢٥ LVL
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٧٢٣٨١٣ LVL
٥٠ MGF٠٫٠٠١٤٤٧٦٣ LVL
١٠٠ MGF٠٫٠٠٢٨٩٥٢٥ LVL
٥٠٠ MGF٠٫٠١٤٤٧٦٣ LVL
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٢٨٩٥٢٥ LVL
٥٬٠٠٠ MGF٠٫١٤٤٧٦٣ LVL
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٢٨٩٥٢٥ LVL

حوِّل اللاتس اللاتفي إلى Malagasy Franc

lvl
LVL
mgf
MGF
١ LVL٣٤٬٥٣٩٫٣ MGF
٥ LVL١٧٢٬٦٩٧ MGF
١٠ LVL٣٤٥٬٣٩٣ MGF
٢٥ LVL٨٦٣٬٤٨٣ MGF
٥٠ LVL١٬٧٢٦٬٩٧٠ MGF
١٠٠ LVL٣٬٤٥٣٬٩٣٠ MGF
٥٠٠ LVL١٧٬٢٦٩٬٧٠٠ MGF
١٬٠٠٠ LVL٣٤٬٥٣٩٬٣٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ LVL١٧٢٬٦٩٧٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ LVL٣٤٥٬٣٩٣٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى LVL

1 MGF = ٠ LVL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل اللاتس اللاتفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٧٣٠٫٠٠٠٢٠٩٠٧
التقلب
٠٫٩٦٪؜٠٫٦٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

lvl

LVL - اللاتس اللاتفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاتس اللاتفي هو سعر الصرف للزوج LVL إلى USD. رمز العملة لـ Latvian Lati هو LVL. رمز العملة هو Ls.

More اللاتس اللاتفي info

أزواج العملات Malagasy Franc (MGF) الشهيرة

usd

MGF إلى USD

eur

MGF إلى EUR

gbp

MGF إلى GBP

jpy

MGF إلى JPY

cad

MGF إلى CAD

aud

MGF إلى AUD

chf

MGF إلى CHF

cny

MGF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings