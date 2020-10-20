١ MGF إلى LVL

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٠٢٨٩٥٢٥١٩ اللاتس اللاتفي
1 LVL = ٣٤٬٥٣٩٫٣ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٠٢٨٩٥٢٥١٩ اللاتس اللاتفي
1 LVL = ٣٤٬٥٣٩٫٣ MGF
MGF
LVL
|١ MGF
|٠٫٠٠٠٠٢٨٩٥٢٥ LVL
|٥ MGF
|٠٫٠٠٠١٤٤٧٦٣ LVL
|١٠ MGF
|٠٫٠٠٠٢٨٩٥٢٥ LVL
|٢٥ MGF
|٠٫٠٠٠٧٢٣٨١٣ LVL
|٥٠ MGF
|٠٫٠٠١٤٤٧٦٣ LVL
|١٠٠ MGF
|٠٫٠٠٢٨٩٥٢٥ LVL
|٥٠٠ MGF
|٠٫٠١٤٤٧٦٣ LVL
|١٬٠٠٠ MGF
|٠٫٠٢٨٩٥٢٥ LVL
|٥٬٠٠٠ MGF
|٠٫١٤٤٧٦٣ LVL
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٠٫٢٨٩٥٢٥ LVL
1 MGF = ٠ LVL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٢١٠٢٦
|٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
|٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٢٠٧٧٣
|٠٫٠٠٠٢٠٩٠٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٩٦٪
|٠٫٦٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاتس اللاتفي هو سعر الصرف للزوج LVL إلى USD. رمز العملة لـ Latvian Lati هو LVL. رمز العملة هو Ls.More اللاتس اللاتفي info
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