١ MGF إلى LUNA

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠١٤٢٦٨٠٥٦٦١٠٦ Terra
1 LUNA = ٧٬٠٠٨٫٦٦ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠١٤٢٦٨٠٥٦٦١٠٦ Terra
1 LUNA = ٧٬٠٠٨٫٦٦ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
LUNA
|١ MGF
|٠٫٠٠٠١٤٢٦٨١ LUNA
|٥ MGF
|٠٫٠٠٠٧١٣٤٠٣ LUNA
|١٠ MGF
|٠٫٠٠١٤٢٦٨١ LUNA
|٢٥ MGF
|٠٫٠٠٣٥٦٧٠١ LUNA
|٥٠ MGF
|٠٫٠٠٧١٣٤٠٣ LUNA
|١٠٠ MGF
|٠٫٠١٤٢٦٨١ LUNA
|٥٠٠ MGF
|٠٫٠٧١٣٤٠٣ LUNA
|١٬٠٠٠ MGF
|٠٫١٤٢٦٨١ LUNA
|٥٬٠٠٠ MGF
|٠٫٧١٣٤٠٣ LUNA
|١٠٬٠٠٠ MGF
|١٫٤٢٦٨١ LUNA
LUNA
MGF
|١ LUNA
|٧٬٠٠٨٫٦٦ MGF
|٥ LUNA
|٣٥٬٠٤٣٫٣ MGF
|١٠ LUNA
|٧٠٬٠٨٦٫٦ MGF
|٢٥ LUNA
|١٧٥٬٢١٧ MGF
|٥٠ LUNA
|٣٥٠٬٤٣٣ MGF
|١٠٠ LUNA
|٧٠٠٬٨٦٦ MGF
|٥٠٠ LUNA
|٣٬٥٠٤٬٣٣٠ MGF
|١٬٠٠٠ LUNA
|٧٬٠٠٨٬٦٦٠ MGF
|٥٬٠٠٠ LUNA
|٣٥٬٠٤٣٬٣٠٠ MGF
|١٠٬٠٠٠ LUNA
|٧٠٬٠٨٦٬٦٠٠ MGF
1 MGF = ٠ LUNA
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٨٥٣٧٩
|٠٫٠٠٠٨٥٣٧٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٣٨٦٠٦
|٠٫٠٠٠٣٨٦٠٦
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٦٣٠٣١
|٠٫٠٠٠٦٢٨٢٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|١٢٫٥٧٪
|١٢٫٨١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Terra هو سعر الصرف للزوج LUNA إلى USD. رمز العملة لـ Terra هو LUNA.More Terra info
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