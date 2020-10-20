١ MGF إلى LUNA

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1

‏١ Malagasy Franc =

‏٠٫٠٠٠١٤٢٦٨٠٥٦٦١٠٦ Terra

1 LUNA = ٧٬٠٠٨٫٦٦ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Malagasy Franc إلى Terra التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٩ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Terra

mgf
MGF
luna
LUNA
١ MGF٠٫٠٠٠١٤٢٦٨١ LUNA
٥ MGF٠٫٠٠٠٧١٣٤٠٣ LUNA
١٠ MGF٠٫٠٠١٤٢٦٨١ LUNA
٢٥ MGF٠٫٠٠٣٥٦٧٠١ LUNA
٥٠ MGF٠٫٠٠٧١٣٤٠٣ LUNA
١٠٠ MGF٠٫٠١٤٢٦٨١ LUNA
٥٠٠ MGF٠٫٠٧١٣٤٠٣ LUNA
١٬٠٠٠ MGF٠٫١٤٢٦٨١ LUNA
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٧١٣٤٠٣ LUNA
١٠٬٠٠٠ MGF١٫٤٢٦٨١ LUNA

حوِّل Terra إلى Malagasy Franc

luna
LUNA
mgf
MGF
١ LUNA٧٬٠٠٨٫٦٦ MGF
٥ LUNA٣٥٬٠٤٣٫٣ MGF
١٠ LUNA٧٠٬٠٨٦٫٦ MGF
٢٥ LUNA١٧٥٬٢١٧ MGF
٥٠ LUNA٣٥٠٬٤٣٣ MGF
١٠٠ LUNA٧٠٠٬٨٦٦ MGF
٥٠٠ LUNA٣٬٥٠٤٬٣٣٠ MGF
١٬٠٠٠ LUNA٧٬٠٠٨٬٦٦٠ MGF
٥٬٠٠٠ LUNA٣٥٬٠٤٣٬٣٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ LUNA٧٠٬٠٨٦٬٦٠٠ MGF

مخطط MGF إلى LUNA

1 MGF = ٠ LUNA

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Terra

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٨٥٣٧٩٠٫٠٠٠٨٥٣٧٩
منخفض
٠٫٠٠٠٣٨٦٠٦٠٫٠٠٠٣٨٦٠٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٦٣٠٣١٠٫٠٠٠٦٢٨٢٠
التقلب
١٢٫٥٧٪؜١٢٫٨١٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

luna

LUNA - Terra

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Terra هو سعر الصرف للزوج LUNA إلى USD. رمز العملة لـ Terra هو LUNA.

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