١ MGF إلى LUF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠١٦٧٦٣٢٨٢ Luxembourg Franc

1 LUF = ٥٩٦٫٥٤٢ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

LUF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Luxembourg Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٩ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Luxembourg Franc

mgf
MGF
luf
LUF
١ MGF٠٫٠٠١٦٧٦٣٣ LUF
٥ MGF٠٫٠٠٨٣٨١٦٤ LUF
١٠ MGF٠٫٠١٦٧٦٣٣ LUF
٢٥ MGF٠٫٠٤١٩٠٨٢ LUF
٥٠ MGF٠٫٠٨٣٨١٦٤ LUF
١٠٠ MGF٠٫١٦٧٦٣٣ LUF
٥٠٠ MGF٠٫٨٣٨١٦٤ LUF
١٬٠٠٠ MGF١٫٦٧٦٣٣ LUF
٥٬٠٠٠ MGF٨٫٣٨١٦٤ LUF
١٠٬٠٠٠ MGF١٦٫٧٦٣٣ LUF

حوِّل Luxembourg Franc إلى Malagasy Franc

luf
LUF
mgf
MGF
١ LUF٥٩٦٫٥٤٢ MGF
٥ LUF٢٬٩٨٢٫٧١ MGF
١٠ LUF٥٬٩٦٥٫٤٢ MGF
٢٥ LUF١٤٬٩١٣٫٥ MGF
٥٠ LUF٢٩٬٨٢٧٫١ MGF
١٠٠ LUF٥٩٬٦٥٤٫٢ MGF
٥٠٠ LUF٢٩٨٬٢٧١ MGF
١٬٠٠٠ LUF٥٩٦٬٥٤٢ MGF
٥٬٠٠٠ LUF٢٬٩٨٢٬٧١٠ MGF
١٠٬٠٠٠ LUF٥٬٩٦٥٬٤٢٠ MGF

مخطط MGF إلى LUF

1 MGF = ٠ LUF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Luxembourg Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

luf

LUF - Luxembourg Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Luxembourg Franc هو سعر الصرف للزوج LUF إلى USD. رمز العملة لـ Luxembourg Francs هو LUF.

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