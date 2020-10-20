١ MGF إلى LRD

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٨٧٢٢٩٩١٩ الدولار الليبيري

1 LRD = ١١٤٫٦٤٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدولار الليبيري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٨ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدولار الليبيري

mgf
MGF
lrd
LRD
١ MGF٠٫٠٠٨٧٢٢٩٩ LRD
٥ MGF٠٫٠٤٣٦١٥ LRD
١٠ MGF٠٫٠٨٧٢٢٩٩ LRD
٢٥ MGF٠٫٢١٨٠٧٥ LRD
٥٠ MGF٠٫٤٣٦١٥ LRD
١٠٠ MGF٠٫٨٧٢٢٩٩ LRD
٥٠٠ MGF٤٫٣٦١٥ LRD
١٬٠٠٠ MGF٨٫٧٢٢٩٩ LRD
٥٬٠٠٠ MGF٤٣٫٦١٥ LRD
١٠٬٠٠٠ MGF٨٧٫٢٢٩٩ LRD

حوِّل الدولار الليبيري إلى Malagasy Franc

lrd
LRD
mgf
MGF
١ LRD١١٤٫٦٤ MGF
٥ LRD٥٧٣٫١٩٨ MGF
١٠ LRD١٬١٤٦٫٤ MGF
٢٥ LRD٢٬٨٦٥٫٩٩ MGF
٥٠ LRD٥٬٧٣١٫٩٨ MGF
١٠٠ LRD١١٬٤٦٤ MGF
٥٠٠ LRD٥٧٬٣١٩٫٨ MGF
١٬٠٠٠ LRD١١٤٬٦٤٠ MGF
٥٬٠٠٠ LRD٥٧٣٬١٩٨ MGF
١٠٬٠٠٠ LRD١٬١٤٦٬٤٠٠ MGF

مخطط MGF إلى LRD

1 MGF = ٠ LRD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدولار الليبيري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٣٨٠٤٠٫٠٤٤٦٧٢
منخفض
٠٫٠٤٢٢١٥٠٫٠٤٢٢١٥
المتوسط
٠٫٠٤٣٣٧٣٠٫٠٤٣٦٣٣
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

lrd

LRD - الدولار الليبيري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الليبيري هو سعر الصرف للزوج LRD إلى USD. رمز العملة لـ Liberian Dollars هو LRD. رمز العملة هو $.

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