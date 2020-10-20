١ MGF إلى LINK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

‏٠٫٠٠٠٠٠٣٤٨٠٩٩٤٣٦٨ Chainlink

1 LINK = ٢٨٧٬٢٧٤ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Malagasy Franc إلى Chainlink التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٨ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Chainlink

mgf
MGF
link
LINK
١ MGF٠٫٠٠٠٠٠٣٤٨٠٩٩ LINK
٥ MGF٠٫٠٠٠٠١٧٤٠٥ LINK
١٠ MGF٠٫٠٠٠٠٣٤٨٠٩٩ LINK
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٠٨٧٠٢٤٩ LINK
٥٠ MGF٠٫٠٠٠١٧٤٠٥ LINK
١٠٠ MGF٠٫٠٠٠٣٤٨٠٩٩ LINK
٥٠٠ MGF٠٫٠٠١٧٤٠٥ LINK
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٣٤٨٠٩٩ LINK
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٠١٧٤٠٥ LINK
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٠٣٤٨٠٩٩ LINK

حوِّل Chainlink إلى Malagasy Franc

link
LINK
mgf
MGF
١ LINK٢٨٧٬٢٧٤ MGF
٥ LINK١٬٤٣٦٬٣٧٠ MGF
١٠ LINK٢٬٨٧٢٬٧٤٠ MGF
٢٥ LINK٧٬١٨١٬٨٦٠ MGF
٥٠ LINK١٤٬٣٦٣٬٧٠٠ MGF
١٠٠ LINK٢٨٬٧٢٧٬٤٠٠ MGF
٥٠٠ LINK١٤٣٬٦٣٧٬٠٠٠ MGF
١٬٠٠٠ LINK٢٨٧٬٢٧٤٬٠٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ LINK١٬٤٣٦٬٣٧٠٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ LINK٢٬٨٧٢٬٧٤٠٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى LINK

1 MGF = ٠ LINK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Chainlink

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١٦٩٣٤٠٫٠٠٠٠١٧٣٨٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٢٦٠٤٠٫٠٠٠٠١٢٠٢٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠١٥٠٤٦٠٫٠٠٠٠١٤٨٨٠
التقلب
٣٫٢٩٪؜٤٫٠٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

link

LINK - Chainlink

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chainlink هو سعر الصرف للزوج LINK إلى USD. رمز العملة لـ Chainlink هو LINK.

More Chainlink info

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