١ MGF إلى LINK

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٠٠٣٤٨٠٩٩٤٣٦٨ Chainlink
1 LINK = ٢٨٧٬٢٧٤ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٠٠٣٤٨٠٩٩٤٣٦٨ Chainlink
1 LINK = ٢٨٧٬٢٧٤ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
LINK
|١ MGF
|٠٫٠٠٠٠٠٣٤٨٠٩٩ LINK
|٥ MGF
|٠٫٠٠٠٠١٧٤٠٥ LINK
|١٠ MGF
|٠٫٠٠٠٠٣٤٨٠٩٩ LINK
|٢٥ MGF
|٠٫٠٠٠٠٨٧٠٢٤٩ LINK
|٥٠ MGF
|٠٫٠٠٠١٧٤٠٥ LINK
|١٠٠ MGF
|٠٫٠٠٠٣٤٨٠٩٩ LINK
|٥٠٠ MGF
|٠٫٠٠١٧٤٠٥ LINK
|١٬٠٠٠ MGF
|٠٫٠٠٣٤٨٠٩٩ LINK
|٥٬٠٠٠ MGF
|٠٫٠١٧٤٠٥ LINK
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٠٫٠٣٤٨٠٩٩ LINK
LINK
MGF
|١ LINK
|٢٨٧٬٢٧٤ MGF
|٥ LINK
|١٬٤٣٦٬٣٧٠ MGF
|١٠ LINK
|٢٬٨٧٢٬٧٤٠ MGF
|٢٥ LINK
|٧٬١٨١٬٨٦٠ MGF
|٥٠ LINK
|١٤٬٣٦٣٬٧٠٠ MGF
|١٠٠ LINK
|٢٨٬٧٢٧٬٤٠٠ MGF
|٥٠٠ LINK
|١٤٣٬٦٣٧٬٠٠٠ MGF
|١٬٠٠٠ LINK
|٢٨٧٬٢٧٤٬٠٠٠ MGF
|٥٬٠٠٠ LINK
|١٬٤٣٦٬٣٧٠٬٠٠٠ MGF
|١٠٬٠٠٠ LINK
|٢٬٨٧٢٬٧٤٠٬٠٠٠ MGF
1 MGF = ٠ LINK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠١٦٩٣٤
|٠٫٠٠٠٠١٧٣٨٦
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠١٢٦٠٤
|٠٫٠٠٠٠١٢٠٢٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠١٥٠٤٦
|٠٫٠٠٠٠١٤٨٨٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٣٫٢٩٪
|٤٫٠٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chainlink هو سعر الصرف للزوج LINK إلى USD. رمز العملة لـ Chainlink هو LINK.More Chainlink info
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