١ MGF إلى LAK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٩٩٤٩٦٨٢٢ الكيب اللاوسي

1 LAK = ١٫٠٠٥٠٦ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الكيب اللاوسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٨ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الكيب اللاوسي

mgf
MGF
lak
LAK
١ MGF٠٫٩٩٤٩٦٨ LAK
٥ MGF٤٫٩٧٤٨٤ LAK
١٠ MGF٩٫٩٤٩٦٨ LAK
٢٥ MGF٢٤٫٨٧٤٢ LAK
٥٠ MGF٤٩٫٧٤٨٤ LAK
١٠٠ MGF٩٩٫٤٩٦٨ LAK
٥٠٠ MGF٤٩٧٫٤٨٤ LAK
١٬٠٠٠ MGF٩٩٤٫٩٦٨ LAK
٥٬٠٠٠ MGF٤٬٩٧٤٫٨٤ LAK
١٠٬٠٠٠ MGF٩٬٩٤٩٫٦٨ LAK

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Malagasy Franc

lak
LAK
mgf
MGF
١ LAK١٫٠٠٥٠٦ MGF
٥ LAK٥٫٠٢٥٢٩ MGF
١٠ LAK١٠٫٠٥٠٦ MGF
٢٥ LAK٢٥٫١٢٦٤ MGF
٥٠ LAK٥٠٫٢٥٢٩ MGF
١٠٠ LAK١٠٠٫٥٠٦ MGF
٥٠٠ LAK٥٠٢٫٥٢٩ MGF
١٬٠٠٠ LAK١٬٠٠٥٫٠٦ MGF
٥٬٠٠٠ LAK٥٬٠٢٥٫٢٩ MGF
١٠٬٠٠٠ LAK١٠٬٠٥٠٫٦ MGF

مخطط MGF إلى LAK

1 MGF = ٠ LAK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الكيب اللاوسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٩٤٥١٤٫٩٤٥١
منخفض
٤٫٨٠٠٩٤٫٧٦١١
المتوسط
٤٫٨٧٥١٤٫٨٤٧٢
التقلب
٠٫٦٨٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

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