١ MGF إلى KZT

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٢١٣٥٩٧٩٧ التنج الكازاخستاني

1 KZT = ٤٦٫٨١٦٩ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى التنج الكازاخستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٨ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى التنج الكازاخستاني

mgf
MGF
kzt
KZT
١ MGF٠٫٠٢١٣٥٩٨ KZT
٥ MGF٠٫١٠٦٧٩٩ KZT
١٠ MGF٠٫٢١٣٥٩٨ KZT
٢٥ MGF٠٫٥٣٣٩٩٥ KZT
٥٠ MGF١٫٠٦٧٩٩ KZT
١٠٠ MGF٢٫١٣٥٩٨ KZT
٥٠٠ MGF١٠٫٦٧٩٩ KZT
١٬٠٠٠ MGF٢١٫٣٥٩٨ KZT
٥٬٠٠٠ MGF١٠٦٫٧٩٩ KZT
١٠٬٠٠٠ MGF٢١٣٫٥٩٨ KZT

حوِّل التنج الكازاخستاني إلى Malagasy Franc

kzt
KZT
mgf
MGF
١ KZT٤٦٫٨١٦٩ MGF
٥ KZT٢٣٤٫٠٨٥ MGF
١٠ KZT٤٦٨٫١٦٩ MGF
٢٥ KZT١٬١٧٠٫٤٢ MGF
٥٠ KZT٢٬٣٤٠٫٨٥ MGF
١٠٠ KZT٤٬٦٨١٫٦٩ MGF
٥٠٠ KZT٢٣٬٤٠٨٫٥ MGF
١٬٠٠٠ KZT٤٦٬٨١٦٫٩ MGF
٥٬٠٠٠ KZT٢٣٤٬٠٨٥ MGF
١٠٬٠٠٠ KZT٤٦٨٬١٦٩ MGF

مخطط MGF إلى KZT

1 MGF = ٠ KZT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل التنج الكازاخستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٠٥٧٨٠٫١٠٥٧٨
منخفض
٠٫١٠٠٠١٠٫٠٩٨٧٦٩
المتوسط
٠٫١٠٢٥٢٠٫١٠١٢٢
التقلب
٠٫٧٢٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

kzt

KZT - التنج الكازاخستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التنج الكازاخستاني هو سعر الصرف للزوج KZT إلى USD. رمز العملة لـ Kazakhstani Tenge هو KZT. رمز العملة هو ₸.

More التنج الكازاخستاني info

أزواج العملات Malagasy Franc (MGF) الشهيرة

usd

MGF إلى USD

eur

MGF إلى EUR

gbp

MGF إلى GBP

jpy

MGF إلى JPY

cad

MGF إلى CAD

aud

MGF إلى AUD

chf

MGF إلى CHF

cny

MGF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings