١ MGF إلى KYD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٣٦٩٢٧٣٧٥ الدولار الكايماني

1 KYD = ٢٧٬٠٨٠٫٢ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدولار الكايماني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٨ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدولار الكايماني

mgf
MGF
kyd
KYD
١ MGF٠٫٠٠٠٠٣٦٩٢٧٤ KYD
٥ MGF٠٫٠٠٠١٨٤٦٣٧ KYD
١٠ MGF٠٫٠٠٠٣٦٩٢٧٤ KYD
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٩٢٣١٨٤ KYD
٥٠ MGF٠٫٠٠١٨٤٦٣٧ KYD
١٠٠ MGF٠٫٠٠٣٦٩٢٧٤ KYD
٥٠٠ MGF٠٫٠١٨٤٦٣٧ KYD
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٣٦٩٢٧٤ KYD
٥٬٠٠٠ MGF٠٫١٨٤٦٣٧ KYD
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٣٦٩٢٧٤ KYD

حوِّل الدولار الكايماني إلى Malagasy Franc

kyd
KYD
mgf
MGF
١ KYD٢٧٬٠٨٠٫٢ MGF
٥ KYD١٣٥٬٤٠١ MGF
١٠ KYD٢٧٠٬٨٠٢ MGF
٢٥ KYD٦٧٧٬٠٠٥ MGF
٥٠ KYD١٬٣٥٤٬٠١٠ MGF
١٠٠ KYD٢٬٧٠٨٬٠٢٠ MGF
٥٠٠ KYD١٣٬٥٤٠٬١٠٠ MGF
١٬٠٠٠ KYD٢٧٬٠٨٠٬٢٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ KYD١٣٥٬٤٠١٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ KYD٢٧٠٬٨٠٢٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى KYD

1 MGF = ٠ KYD

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدولار الكايماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٨٤٥٦٠٫٠٠٠١٩٠١٢
منخفض
٠٫٠٠٠١٧٨٠٩٠٫٠٠٠١٧٨٠٩
المتوسط
٠٫٠٠٠١٨٣٣٧٠٫٠٠٠١٨٥٠١
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

kyd

KYD - الدولار الكايماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكايماني هو سعر الصرف للزوج KYD إلى USD. رمز العملة لـ Caymanian Dollars هو KYD. رمز العملة هو $.

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