١ MGF إلى KPW

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٤٠٤٣٠٢٧٤ الون الكوري الشمالي

1 KPW = ٢٤٫٧٣٣٩ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الون الكوري الشمالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٧ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الون الكوري الشمالي

mgf
MGF
kpw
KPW
١ MGF٠٫٠٤٠٤٣٠٣ KPW
٥ MGF٠٫٢٠٢١٥١ KPW
١٠ MGF٠٫٤٠٤٣٠٣ KPW
٢٥ MGF١٫٠١٠٧٦ KPW
٥٠ MGF٢٫٠٢١٥١ KPW
١٠٠ MGF٤٫٠٤٣٠٣ KPW
٥٠٠ MGF٢٠٫٢١٥١ KPW
١٬٠٠٠ MGF٤٠٫٤٣٠٣ KPW
٥٬٠٠٠ MGF٢٠٢٫١٥١ KPW
١٠٬٠٠٠ MGF٤٠٤٫٣٠٣ KPW

حوِّل الون الكوري الشمالي إلى Malagasy Franc

kpw
KPW
mgf
MGF
١ KPW٢٤٫٧٣٣٩ MGF
٥ KPW١٢٣٫٦٧ MGF
١٠ KPW٢٤٧٫٣٣٩ MGF
٢٥ KPW٦١٨٫٣٤٩ MGF
٥٠ KPW١٬٢٣٦٫٧ MGF
١٠٠ KPW٢٬٤٧٣٫٣٩ MGF
٥٠٠ KPW١٢٬٣٦٧ MGF
١٬٠٠٠ KPW٢٤٬٧٣٣٫٩ MGF
٥٬٠٠٠ KPW١٢٣٬٦٧٠ MGF
١٠٬٠٠٠ KPW٢٤٧٬٣٣٩ MGF

مخطط MGF إلى KPW

1 MGF = ٠ KPW

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الون الكوري الشمالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٠٢٥٢٠٫٢٠٧١٩
منخفض
٠٫١٩٥٠٧٠٫١٩٥٠٧
المتوسط
٠٫٢٠٠٩٩٠٫٢٠٢٨١
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

kpw

KPW - الون الكوري الشمالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الون الكوري الشمالي هو سعر الصرف للزوج KPW إلى USD. رمز العملة لـ North Korean Won هو KPW. رمز العملة هو ₩.

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