١ MGF إلى KMF

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٢٠٤٤١٨٨٤ الفرنك القمري

1 KMF = ٤٨٫٩١٩٢ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الفرنك القمري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٧ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الفرنك القمري

mgf
MGF
kmf
KMF
١ MGF٠٫٠٢٠٤٤١٩ KMF
٥ MGF٠٫١٠٢٢٠٩ KMF
١٠ MGF٠٫٢٠٤٤١٩ KMF
٢٥ MGF٠٫٥١١٠٤٧ KMF
٥٠ MGF١٫٠٢٢٠٩ KMF
١٠٠ MGF٢٫٠٤٤١٩ KMF
٥٠٠ MGF١٠٫٢٢٠٩ KMF
١٬٠٠٠ MGF٢٠٫٤٤١٩ KMF
٥٬٠٠٠ MGF١٠٢٫٢٠٩ KMF
١٠٬٠٠٠ MGF٢٠٤٫٤١٩ KMF

حوِّل الفرنك القمري إلى Malagasy Franc

kmf
KMF
mgf
MGF
١ KMF٤٨٫٩١٩٢ MGF
٥ KMF٢٤٤٫٥٩٦ MGF
١٠ KMF٤٨٩٫١٩٢ MGF
٢٥ KMF١٬٢٢٢٫٩٨ MGF
٥٠ KMF٢٬٤٤٥٫٩٦ MGF
١٠٠ KMF٤٬٨٩١٫٩٢ MGF
٥٠٠ KMF٢٤٬٤٥٩٫٦ MGF
١٬٠٠٠ KMF٤٨٬٩١٩٫٢ MGF
٥٬٠٠٠ KMF٢٤٤٬٥٩٦ MGF
١٠٬٠٠٠ KMF٤٨٩٬١٩٢ MGF

مخطط MGF إلى KMF

1 MGF = ٠ KMF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الفرنك القمري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٠٣٤٤٠٫١٠٥٨٣
منخفض
٠٫٠٩٨٨١٢٠٫٠٩٨٨١٢
المتوسط
٠٫١٠٢١٥٠٫١٠٢٩٨
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

kmf

KMF - الفرنك القمري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك القمري هو سعر الصرف للزوج KMF إلى USD. رمز العملة لـ Comorian Francs هو KMF. رمز العملة هو CF.

More الفرنك القمري info

أزواج العملات Malagasy Franc (MGF) الشهيرة

usd

MGF إلى USD

eur

MGF إلى EUR

gbp

MGF إلى GBP

jpy

MGF إلى JPY

cad

MGF إلى CAD

aud

MGF إلى AUD

chf

MGF إلى CHF

cny

MGF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings