١ MGF إلى KGS

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٣٨٦٤٢٦٨٠ السوم القيرغيزستاني

1 KGS = ٢٥٨٫٧٨١ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى السوم القيرغيزستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٧ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى السوم القيرغيزستاني

mgf
MGF
kgs
KGS
١ MGF٠٫٠٠٣٨٦٤٢٧ KGS
٥ MGF٠٫٠١٩٣٢١٣ KGS
١٠ MGF٠٫٠٣٨٦٤٢٧ KGS
٢٥ MGF٠٫٠٩٦٦٠٦٧ KGS
٥٠ MGF٠٫١٩٣٢١٣ KGS
١٠٠ MGF٠٫٣٨٦٤٢٧ KGS
٥٠٠ MGF١٫٩٣٢١٣ KGS
١٬٠٠٠ MGF٣٫٨٦٤٢٧ KGS
٥٬٠٠٠ MGF١٩٫٣٢١٣ KGS
١٠٬٠٠٠ MGF٣٨٫٦٤٢٧ KGS

حوِّل السوم القيرغيزستاني إلى Malagasy Franc

kgs
KGS
mgf
MGF
١ KGS٢٥٨٫٧٨١ MGF
٥ KGS١٬٢٩٣٫٩١ MGF
١٠ KGS٢٬٥٨٧٫٨١ MGF
٢٥ KGS٦٬٤٦٩٫٥٣ MGF
٥٠ KGS١٢٬٩٣٩٫١ MGF
١٠٠ KGS٢٥٬٨٧٨٫١ MGF
٥٠٠ KGS١٢٩٬٣٩١ MGF
١٬٠٠٠ KGS٢٥٨٬٧٨١ MGF
٥٬٠٠٠ KGS١٬٢٩٣٬٩١٠ MGF
١٠٬٠٠٠ KGS٢٬٥٨٧٬٨١٠ MGF

مخطط MGF إلى KGS

1 MGF = ٠ KGS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل السوم القيرغيزستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٩٧٧٩٠٫٠٢٠٥٣٥
منخفض
٠٫٠١٨٦٥٣٠٫٠١٨٦٥٣
المتوسط
٠٫٠١٩٤٣٢٠٫٠١٩٨٤٢
التقلب
٠٫٦٢٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

kgs

KGS - السوم القيرغيزستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم القيرغيزستاني هو سعر الصرف للزوج KGS إلى USD. رمز العملة لـ Kyrgyzstani Soms هو KGS. رمز العملة هو лв.

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