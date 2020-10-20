١ MGF إلى ITL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٨٠٤٥٤٤٧٣ Italian Lira

1 ITL = ١٢٫٤٢٩٤ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

ITL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Italian Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٧ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Italian Lira

mgf
MGF
itl
ITL
١ MGF٠٫٠٨٠٤٥٤٥ ITL
٥ MGF٠٫٤٠٢٢٧٢ ITL
١٠ MGF٠٫٨٠٤٥٤٥ ITL
٢٥ MGF٢٫٠١١٣٦ ITL
٥٠ MGF٤٫٠٢٢٧٢ ITL
١٠٠ MGF٨٫٠٤٥٤٥ ITL
٥٠٠ MGF٤٠٫٢٢٧٢ ITL
١٬٠٠٠ MGF٨٠٫٤٥٤٥ ITL
٥٬٠٠٠ MGF٤٠٢٫٢٧٢ ITL
١٠٬٠٠٠ MGF٨٠٤٫٥٤٥ ITL

حوِّل Italian Lira إلى Malagasy Franc

itl
ITL
mgf
MGF
١ ITL١٢٫٤٢٩٤ MGF
٥ ITL٦٢٫١٤٦٩ MGF
١٠ ITL١٢٤٫٢٩٤ MGF
٢٥ ITL٣١٠٫٧٣٥ MGF
٥٠ ITL٦٢١٫٤٦٩ MGF
١٠٠ ITL١٬٢٤٢٫٩٤ MGF
٥٠٠ ITL٦٬٢١٤٫٦٩ MGF
١٬٠٠٠ ITL١٢٬٤٢٩٫٤ MGF
٥٬٠٠٠ ITL٦٢٬١٤٦٫٩ MGF
١٠٬٠٠٠ ITL١٢٤٬٢٩٤ MGF

مخطط MGF إلى ITL

1 MGF = ٠ ITL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Italian Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

itl

ITL - Italian Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Italian Lira هو سعر الصرف للزوج ITL إلى USD. رمز العملة لـ Italian Lire هو ITL.

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