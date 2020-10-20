١ MGF إلى IMP

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٣٥١٩٣٤٢٨ جنيه جزيرة مان

1 IMP = ٢٨٬٤١٤٫٤ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى جنيه جزيرة مان التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٧ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى جنيه جزيرة مان

mgf
MGF
imp
IMP
١ MGF٠٫٠٠٠٠٣٥١٩٣٤ IMP
٥ MGF٠٫٠٠٠١٧٥٩٦٧ IMP
١٠ MGF٠٫٠٠٠٣٥١٩٣٤ IMP
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٨٧٩٨٣٦ IMP
٥٠ MGF٠٫٠٠١٧٥٩٦٧ IMP
١٠٠ MGF٠٫٠٠٣٥١٩٣٤ IMP
٥٠٠ MGF٠٫٠١٧٥٩٦٧ IMP
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٣٥١٩٣٤ IMP
٥٬٠٠٠ MGF٠٫١٧٥٩٦٧ IMP
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٣٥١٩٣٤ IMP

حوِّل جنيه جزيرة مان إلى Malagasy Franc

imp
IMP
mgf
MGF
١ IMP٢٨٬٤١٤٫٤ MGF
٥ IMP١٤٢٬٠٧٢ MGF
١٠ IMP٢٨٤٬١٤٤ MGF
٢٥ IMP٧١٠٬٣٦٠ MGF
٥٠ IMP١٬٤٢٠٬٧٢٠ MGF
١٠٠ IMP٢٬٨٤١٬٤٤٠ MGF
٥٠٠ IMP١٤٬٢٠٧٬٢٠٠ MGF
١٬٠٠٠ IMP٢٨٬٤١٤٬٤٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ IMP١٤٢٬٠٧٢٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ IMP٢٨٤٬١٤٤٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى IMP

1 MGF = ٠ IMP

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل جنيه جزيرة مان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٧٧٤٣٠٫٠٠٠١٨٤١٢
منخفض
٠٫٠٠٠١٧٠٠٣٠٫٠٠٠١٧٠٠٣
المتوسط
٠٫٠٠٠١٧٥٨١٠٫٠٠٠١٧٨٥٧
التقلب
٠٫٧٠٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

imp

IMP - جنيه جزيرة مان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جزيرة مان هو سعر الصرف للزوج IMP إلى USD. رمز العملة لـ Isle of Man Pounds هو IMP. رمز العملة هو £.

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