١ MGF إلى IMP

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٠٣٥١٩٣٤٢٨ جنيه جزيرة مان
1 IMP = ٢٨٬٤١٤٫٤ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٠٣٥١٩٣٤٢٨ جنيه جزيرة مان
1 IMP = ٢٨٬٤١٤٫٤ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
IMP
|١ MGF
|٠٫٠٠٠٠٣٥١٩٣٤ IMP
|٥ MGF
|٠٫٠٠٠١٧٥٩٦٧ IMP
|١٠ MGF
|٠٫٠٠٠٣٥١٩٣٤ IMP
|٢٥ MGF
|٠٫٠٠٠٨٧٩٨٣٦ IMP
|٥٠ MGF
|٠٫٠٠١٧٥٩٦٧ IMP
|١٠٠ MGF
|٠٫٠٠٣٥١٩٣٤ IMP
|٥٠٠ MGF
|٠٫٠١٧٥٩٦٧ IMP
|١٬٠٠٠ MGF
|٠٫٠٣٥١٩٣٤ IMP
|٥٬٠٠٠ MGF
|٠٫١٧٥٩٦٧ IMP
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٠٫٣٥١٩٣٤ IMP
1 MGF = ٠ IMP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٧٧٤٣
|٠٫٠٠٠١٨٤١٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٧٠٠٣
|٠٫٠٠٠١٧٠٠٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٧٥٨١
|٠٫٠٠٠١٧٨٥٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٧٠٪
|٠٫٥٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جزيرة مان هو سعر الصرف للزوج IMP إلى USD. رمز العملة لـ Isle of Man Pounds هو IMP. رمز العملة هو £.More جنيه جزيرة مان info
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