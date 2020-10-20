١ MGF إلى IEP

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٣٢٧٢٤٢٨٢ Irish Pound

1 IEP = ٣٠٬٥٥٨٫٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

IEP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Irish Pound التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٧ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Irish Pound

mgf
MGF
iep
IEP
١ MGF٠٫٠٠٠٠٣٢٧٢٤٣ IEP
٥ MGF٠٫٠٠٠١٦٣٦٢١ IEP
١٠ MGF٠٫٠٠٠٣٢٧٢٤٣ IEP
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٨١٨١٠٧ IEP
٥٠ MGF٠٫٠٠١٦٣٦٢١ IEP
١٠٠ MGF٠٫٠٠٣٢٧٢٤٣ IEP
٥٠٠ MGF٠٫٠١٦٣٦٢١ IEP
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٣٢٧٢٤٣ IEP
٥٬٠٠٠ MGF٠٫١٦٣٦٢١ IEP
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٣٢٧٢٤٣ IEP

حوِّل Irish Pound إلى Malagasy Franc

iep
IEP
mgf
MGF
١ IEP٣٠٬٥٥٨٫٣ MGF
٥ IEP١٥٢٬٧٩٢ MGF
١٠ IEP٣٠٥٬٥٨٣ MGF
٢٥ IEP٧٦٣٬٩٥٩ MGF
٥٠ IEP١٬٥٢٧٬٩٢٠ MGF
١٠٠ IEP٣٬٠٥٥٬٨٣٠ MGF
٥٠٠ IEP١٥٬٢٧٩٬٢٠٠ MGF
١٬٠٠٠ IEP٣٠٬٥٥٨٬٣٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ IEP١٥٢٬٧٩٢٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ IEP٣٠٥٬٥٨٣٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى IEP

1 MGF = ٠ IEP

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Irish Pound

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

iep

IEP - Irish Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Irish Pound هو سعر الصرف للزوج IEP إلى USD. رمز العملة لـ Irish Pounds هو IEP.

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