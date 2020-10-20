١ MGF إلى HNL

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠١١١١٠٦٤٥ اللامبيرا الهندوراسي

1 HNL = ٩٠٠٫٠٣٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى اللامبيرا الهندوراسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٦ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى اللامبيرا الهندوراسي

mgf
MGF
hnl
HNL
١ MGF٠٫٠٠١١١١٠٦ HNL
٥ MGF٠٫٠٠٥٥٥٥٣٢ HNL
١٠ MGF٠٫٠١١١١٠٦ HNL
٢٥ MGF٠٫٠٢٧٧٧٦٦ HNL
٥٠ MGF٠٫٠٥٥٥٥٣٢ HNL
١٠٠ MGF٠٫١١١١٠٦ HNL
٥٠٠ MGF٠٫٥٥٥٥٣٢ HNL
١٬٠٠٠ MGF١٫١١١٠٦ HNL
٥٬٠٠٠ MGF٥٫٥٥٥٣٢ HNL
١٠٬٠٠٠ MGF١١٫١١٠٦ HNL

حوِّل اللامبيرا الهندوراسي إلى Malagasy Franc

hnl
HNL
mgf
MGF
١ HNL٩٠٠٫٠٣٨ MGF
٥ HNL٤٬٥٠٠٫١٩ MGF
١٠ HNL٩٬٠٠٠٫٣٨ MGF
٢٥ HNL٢٢٬٥٠٠٫٩ MGF
٥٠ HNL٤٥٬٠٠١٫٩ MGF
١٠٠ HNL٩٠٬٠٠٣٫٨ MGF
٥٠٠ HNL٤٥٠٬٠١٩ MGF
١٬٠٠٠ HNL٩٠٠٬٠٣٨ MGF
٥٬٠٠٠ HNL٤٬٥٠٠٬١٩٠ MGF
١٠٬٠٠٠ HNL٩٬٠٠٠٬٣٨٠ MGF

مخطط MGF إلى HNL

1 MGF = ٠ HNL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل اللامبيرا الهندوراسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٥٥٧٤٠٫٠٠٥٦٧٤٩
منخفض
٠٫٠٠٥٣٦٥٢٠٫٠٠٥٣٦٥٢
المتوسط
٠٫٠٠٥٥١٩٦٠٫٠٠٥٥٦٥٣
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

hnl

HNL - اللامبيرا الهندوراسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللامبيرا الهندوراسي هو سعر الصرف للزوج HNL إلى USD. رمز العملة لـ Honduran Lempiras هو HNL. رمز العملة هو L.

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