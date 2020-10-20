١ MGF إلى GYD

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٩٣٧٣٠٤٥٨ الدولار الجوياني

1 GYD = ١٠٦٫٦٨٩ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدولار الجوياني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٦ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدولار الجوياني

mgf
MGF
gyd
GYD
١ MGF٠٫٠٠٩٣٧٣٠٥ GYD
٥ MGF٠٫٠٤٦٨٦٥٢ GYD
١٠ MGF٠٫٠٩٣٧٣٠٥ GYD
٢٥ MGF٠٫٢٣٤٣٢٦ GYD
٥٠ MGF٠٫٤٦٨٦٥٢ GYD
١٠٠ MGF٠٫٩٣٧٣٠٥ GYD
٥٠٠ MGF٤٫٦٨٦٥٢ GYD
١٬٠٠٠ MGF٩٫٣٧٣٠٥ GYD
٥٬٠٠٠ MGF٤٦٫٨٦٥٢ GYD
١٠٬٠٠٠ MGF٩٣٫٧٣٠٥ GYD

حوِّل الدولار الجوياني إلى Malagasy Franc

gyd
GYD
mgf
MGF
١ GYD١٠٦٫٦٨٩ MGF
٥ GYD٥٣٣٫٤٤٥ MGF
١٠ GYD١٬٠٦٦٫٨٩ MGF
٢٥ GYD٢٬٦٦٧٫٢٢ MGF
٥٠ GYD٥٬٣٣٤٫٤٥ MGF
١٠٠ GYD١٠٬٦٦٨٫٩ MGF
٥٠٠ GYD٥٣٬٣٤٤٫٥ MGF
١٬٠٠٠ GYD١٠٦٬٦٨٩ MGF
٥٬٠٠٠ GYD٥٣٣٬٤٤٥ MGF
١٠٬٠٠٠ GYD١٬٠٦٦٬٨٩٠ MGF

مخطط MGF إلى GYD

1 MGF = ٠ GYD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدولار الجوياني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٦٩٥٩٠٫٠٤٨٠٤٤
منخفض
٠٫٠٤٥٢٣٢٠٫٠٤٥٢٣٢
المتوسط
٠٫٠٤٦٦٣٢٠٫٠٤٧٠٦٠
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

gyd

GYD - الدولار الجوياني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجوياني هو سعر الصرف للزوج GYD إلى USD. رمز العملة لـ Guyanese Dollars هو GYD. رمز العملة هو $.

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