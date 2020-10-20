١ MGF إلى GTQ

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٣٤٨٥٣٣٧٣ الكتزل الجواتيمالي

1 GTQ = ٢٬٨٦٩٫١٦ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الكتزل الجواتيمالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٦ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الكتزل الجواتيمالي

mgf
MGF
gtq
GTQ
١ MGF٠٫٠٠٠٣٤٨٥٣٤ GTQ
٥ MGF٠٫٠٠١٧٤٢٦٧ GTQ
١٠ MGF٠٫٠٠٣٤٨٥٣٤ GTQ
٢٥ MGF٠٫٠٠٨٧١٣٣٤ GTQ
٥٠ MGF٠٫٠١٧٤٢٦٧ GTQ
١٠٠ MGF٠٫٠٣٤٨٥٣٤ GTQ
٥٠٠ MGF٠٫١٧٤٢٦٧ GTQ
١٬٠٠٠ MGF٠٫٣٤٨٥٣٤ GTQ
٥٬٠٠٠ MGF١٫٧٤٢٦٧ GTQ
١٠٬٠٠٠ MGF٣٫٤٨٥٣٤ GTQ

حوِّل الكتزل الجواتيمالي إلى Malagasy Franc

gtq
GTQ
mgf
MGF
١ GTQ٢٬٨٦٩٫١٦ MGF
٥ GTQ١٤٬٣٤٥٫٨ MGF
١٠ GTQ٢٨٬٦٩١٫٦ MGF
٢٥ GTQ٧١٬٧٢٩٫١ MGF
٥٠ GTQ١٤٣٬٤٥٨ MGF
١٠٠ GTQ٢٨٦٬٩١٦ MGF
٥٠٠ GTQ١٬٤٣٤٬٥٨٠ MGF
١٬٠٠٠ GTQ٢٬٨٦٩٬١٦٠ MGF
٥٬٠٠٠ GTQ١٤٬٣٤٥٬٨٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ GTQ٢٨٬٦٩١٬٦٠٠ MGF

مخطط MGF إلى GTQ

1 MGF = ٠ GTQ

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الكتزل الجواتيمالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٧٤٦٧٠٫٠٠١٧٩١٥
منخفض
٠٫٠٠١٦٨٢٩٠٫٠٠١٦٨٢٩
المتوسط
٠٫٠٠١٧٣٣٨٠٫٠٠١٧٥٠٦
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

gtq

GTQ - الكتزل الجواتيمالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكتزل الجواتيمالي هو سعر الصرف للزوج GTQ إلى USD. رمز العملة لـ Guatemalan Quetzales هو GTQ. رمز العملة هو Q.

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