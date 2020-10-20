١ MGF إلى GRD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠١٤١٥٩٧٤٢ Greek Drachma

1 GRD = ٧٠٫٦٢٢٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

GRD استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Greek Drachma التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٦ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Greek Drachma

mgf
MGF
grd
GRD
١ MGF٠٫٠١٤١٥٩٧ GRD
٥ MGF٠٫٠٧٠٧٩٨٧ GRD
١٠ MGF٠٫١٤١٥٩٧ GRD
٢٥ MGF٠٫٣٥٣٩٩٤ GRD
٥٠ MGF٠٫٧٠٧٩٨٧ GRD
١٠٠ MGF١٫٤١٥٩٧ GRD
٥٠٠ MGF٧٫٠٧٩٨٧ GRD
١٬٠٠٠ MGF١٤٫١٥٩٧ GRD
٥٬٠٠٠ MGF٧٠٫٧٩٨٧ GRD
١٠٬٠٠٠ MGF١٤١٫٥٩٧ GRD

حوِّل Greek Drachma إلى Malagasy Franc

grd
GRD
mgf
MGF
١ GRD٧٠٫٦٢٢٨ MGF
٥ GRD٣٥٣٫١١٤ MGF
١٠ GRD٧٠٦٫٢٢٨ MGF
٢٥ GRD١٬٧٦٥٫٥٧ MGF
٥٠ GRD٣٬٥٣١٫١٤ MGF
١٠٠ GRD٧٬٠٦٢٫٢٨ MGF
٥٠٠ GRD٣٥٬٣١١٫٤ MGF
١٬٠٠٠ GRD٧٠٬٦٢٢٫٨ MGF
٥٬٠٠٠ GRD٣٥٣٬١١٤ MGF
١٠٬٠٠٠ GRD٧٠٦٬٢٢٨ MGF

مخطط MGF إلى GRD

1 MGF = ٠ GRD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Greek Drachma

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

grd

GRD - Greek Drachma

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Greek Drachma هو سعر الصرف للزوج GRD إلى USD. رمز العملة لـ Greek Drachmae هو GRD.

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jpy

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cny

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