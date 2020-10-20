١ MGF إلى GNF

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٣٨٥٧٧١٧٨ الفرنك الغيني

1 GNF = ٢٫٥٩٢٢١ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الفرنك الغيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٦ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الفرنك الغيني

mgf
MGF
gnf
GNF
١ MGF٠٫٣٨٥٧٧٢ GNF
٥ MGF١٫٩٢٨٨٦ GNF
١٠ MGF٣٫٨٥٧٧٢ GNF
٢٥ MGF٩٫٦٤٤٢٩ GNF
٥٠ MGF١٩٫٢٨٨٦ GNF
١٠٠ MGF٣٨٫٥٧٧٢ GNF
٥٠٠ MGF١٩٢٫٨٨٦ GNF
١٬٠٠٠ MGF٣٨٥٫٧٧٢ GNF
٥٬٠٠٠ MGF١٬٩٢٨٫٨٦ GNF
١٠٬٠٠٠ MGF٣٬٨٥٧٫٧٢ GNF

حوِّل الفرنك الغيني إلى Malagasy Franc

gnf
GNF
mgf
MGF
١ GNF٢٫٥٩٢٢١ MGF
٥ GNF١٢٫٩٦١ MGF
١٠ GNF٢٥٫٩٢٢١ MGF
٢٥ GNF٦٤٫٨٠٥٢ MGF
٥٠ GNF١٢٩٫٦١ MGF
١٠٠ GNF٢٥٩٫٢٢١ MGF
٥٠٠ GNF١٬٢٩٦٫١ MGF
١٬٠٠٠ GNF٢٬٥٩٢٫٢١ MGF
٥٬٠٠٠ GNF١٢٬٩٦١ MGF
١٠٬٠٠٠ GNF٢٥٬٩٢٢٫١ MGF

مخطط MGF إلى GNF

1 MGF = ٠ GNF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الفرنك الغيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٩٣٥٠١٫٩٧٩٣
منخفض
١٫٨٦١٩١٫٨٦١٩
المتوسط
١٫٩١٩٣١٫٩٣٥٥
التقلب
٠٫٩٩٪؜٠٫٦٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

gnf

GNF - الفرنك الغيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الغيني هو سعر الصرف للزوج GNF إلى USD. رمز العملة لـ Guinean Francs هو GNF. رمز العملة هو FG.

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