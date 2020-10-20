١ MGF إلى GMD

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٣٠٥١٧٣٨٠ الدالاسي الجامبي

1 GMD = ٣٢٧٫٦٨٢ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدالاسي الجامبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٦ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدالاسي الجامبي

mgf
MGF
gmd
GMD
١ MGF٠٫٠٠٣٠٥١٧٤ GMD
٥ MGF٠٫٠١٥٢٥٨٧ GMD
١٠ MGF٠٫٠٣٠٥١٧٤ GMD
٢٥ MGF٠٫٠٧٦٢٩٣٥ GMD
٥٠ MGF٠٫١٥٢٥٨٧ GMD
١٠٠ MGF٠٫٣٠٥١٧٤ GMD
٥٠٠ MGF١٫٥٢٥٨٧ GMD
١٬٠٠٠ MGF٣٫٠٥١٧٤ GMD
٥٬٠٠٠ MGF١٥٫٢٥٨٧ GMD
١٠٬٠٠٠ MGF٣٠٫٥١٧٤ GMD

حوِّل الدالاسي الجامبي إلى Malagasy Franc

gmd
GMD
mgf
MGF
١ GMD٣٢٧٫٦٨٢ MGF
٥ GMD١٬٦٣٨٫٤١ MGF
١٠ GMD٣٬٢٧٦٫٨٢ MGF
٢٥ GMD٨٬١٩٢٫٠٥ MGF
٥٠ GMD١٦٬٣٨٤٫١ MGF
١٠٠ GMD٣٢٬٧٦٨٫٢ MGF
٥٠٠ GMD١٦٣٬٨٤١ MGF
١٬٠٠٠ GMD٣٢٧٬٦٨٢ MGF
٥٬٠٠٠ GMD١٬٦٣٨٬٤١٠ MGF
١٠٬٠٠٠ GMD٣٬٢٧٦٬٨٢٠ MGF

مخطط MGF إلى GMD

1 MGF = ٠ GMD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدالاسي الجامبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٥٢٥٦٠٫٠١٥٦٢٣
منخفض
٠٫٠١٤٧٤٤٠٫٠١٤٧٤٤
المتوسط
٠٫٠١٥١٦٦٠٫٠١٥٢٩٤
التقلب
٠٫٥٩٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

gmd

GMD - الدالاسي الجامبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدالاسي الجامبي هو سعر الصرف للزوج GMD إلى USD. رمز العملة لـ Gambian Dalasis هو GMD. رمز العملة هو D.

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