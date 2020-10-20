١ MGF إلى GIP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٠٣٥١٩٤٤٤٤ جنيه جبل طارق

1 GIP = ٢٨٬٤١٣٫٦ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى جنيه جبل طارق التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٦ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى جنيه جبل طارق

mgf
MGF
gip
GIP
١ MGF٠٫٠٠٠٠٣٥١٩٤٤ GIP
٥ MGF٠٫٠٠٠١٧٥٩٧٢ GIP
١٠ MGF٠٫٠٠٠٣٥١٩٤٤ GIP
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٨٧٩٨٦١ GIP
٥٠ MGF٠٫٠٠١٧٥٩٧٢ GIP
١٠٠ MGF٠٫٠٠٣٥١٩٤٤ GIP
٥٠٠ MGF٠٫٠١٧٥٩٧٢ GIP
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٣٥١٩٤٤ GIP
٥٬٠٠٠ MGF٠٫١٧٥٩٧٢ GIP
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٣٥١٩٤٤ GIP

حوِّل جنيه جبل طارق إلى Malagasy Franc

gip
GIP
mgf
MGF
١ GIP٢٨٬٤١٣٫٦ MGF
٥ GIP١٤٢٬٠٦٨ MGF
١٠ GIP٢٨٤٬١٣٦ MGF
٢٥ GIP٧١٠٬٣٣٩ MGF
٥٠ GIP١٬٤٢٠٬٦٨٠ MGF
١٠٠ GIP٢٬٨٤١٬٣٦٠ MGF
٥٠٠ GIP١٤٬٢٠٦٬٨٠٠ MGF
١٬٠٠٠ GIP٢٨٬٤١٣٬٦٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ GIP١٤٢٬٠٦٨٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ GIP٢٨٤٬١٣٦٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى GIP

1 MGF = ٠ GIP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل جنيه جبل طارق

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٧٧٤٣٠٫٠٠٠١٨٤١٢
منخفض
٠٫٠٠٠١٧٠٠٣٠٫٠٠٠١٧٠٠٣
المتوسط
٠٫٠٠٠١٧٥٨١٠٫٠٠٠١٧٨٥٧
التقلب
٠٫٧٠٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

gip

GIP - جنيه جبل طارق

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جبل طارق هو سعر الصرف للزوج GIP إلى USD. رمز العملة لـ Gibraltar Pounds هو GIP. رمز العملة هو £.

More جنيه جبل طارق info

أزواج العملات Malagasy Franc (MGF) الشهيرة

usd

MGF إلى USD

eur

MGF إلى EUR

gbp

MGF إلى GBP

jpy

MGF إلى JPY

cad

MGF إلى CAD

aud

MGF إلى AUD

chf

MGF إلى CHF

cny

MGF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings