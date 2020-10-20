١ MGF إلى GHS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٦٨٩٩٣٩٦٠ السيدي الغاني

1 GHS = ١٬٤٤٩٫٤٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى السيدي الغاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٦ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى السيدي الغاني

mgf
MGF
ghs
GHS
١ MGF٠٫٠٠٠٦٨٩٩٤ GHS
٥ MGF٠٫٠٠٣٤٤٩٧ GHS
١٠ MGF٠٫٠٠٦٨٩٩٤ GHS
٢٥ MGF٠٫٠١٧٢٤٨٥ GHS
٥٠ MGF٠٫٠٣٤٤٩٧ GHS
١٠٠ MGF٠٫٠٦٨٩٩٤ GHS
٥٠٠ MGF٠٫٣٤٤٩٧ GHS
١٬٠٠٠ MGF٠٫٦٨٩٩٤ GHS
٥٬٠٠٠ MGF٣٫٤٤٩٧ GHS
١٠٬٠٠٠ MGF٦٫٨٩٩٤ GHS

حوِّل السيدي الغاني إلى Malagasy Franc

ghs
GHS
mgf
MGF
١ GHS١٬٤٤٩٫٤ MGF
٥ GHS٧٬٢٤٧٫٠١ MGF
١٠ GHS١٤٬٤٩٤ MGF
٢٥ GHS٣٦٬٢٣٥٫١ MGF
٥٠ GHS٧٢٬٤٧٠٫١ MGF
١٠٠ GHS١٤٤٬٩٤٠ MGF
٥٠٠ GHS٧٢٤٬٧٠١ MGF
١٬٠٠٠ GHS١٬٤٤٩٬٤٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ GHS٧٬٢٤٧٬٠١٠ MGF
١٠٬٠٠٠ GHS١٤٬٤٩٤٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى GHS

1 MGF = ٠ GHS

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل السيدي الغاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٤٢١٢٠٫٠٠٣٤٢١٢
منخفض
٠٫٠٠٣٣٠٩٤٠٫٠٠٣٠٣٢٩
المتوسط
٠٫٠٠٣٣٦١٨٠٫٠٠٣٢٠٩٥
التقلب
٠٫٥٩٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

ghs

GHS - السيدي الغاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السيدي الغاني هو سعر الصرف للزوج GHS إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHS. رمز العملة هو GH₵.

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