١ MGF إلى GHS

١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٦٨٩٩٣٩٦٠ السيدي الغاني
1 GHS = ١٬٤٤٩٫٤٠ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٠٠٠٦٨٩٩٣٩٦٠ السيدي الغاني
1 GHS = ١٬٤٤٩٫٤٠ MGF
MGF استُبدِلَت بـ MGA
MGF
GHS
|١ MGF
|٠٫٠٠٠٦٨٩٩٤ GHS
|٥ MGF
|٠٫٠٠٣٤٤٩٧ GHS
|١٠ MGF
|٠٫٠٠٦٨٩٩٤ GHS
|٢٥ MGF
|٠٫٠١٧٢٤٨٥ GHS
|٥٠ MGF
|٠٫٠٣٤٤٩٧ GHS
|١٠٠ MGF
|٠٫٠٦٨٩٩٤ GHS
|٥٠٠ MGF
|٠٫٣٤٤٩٧ GHS
|١٬٠٠٠ MGF
|٠٫٦٨٩٩٤ GHS
|٥٬٠٠٠ MGF
|٣٫٤٤٩٧ GHS
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٦٫٨٩٩٤ GHS
1 MGF = ٠ GHS
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٤٢١٢
|٠٫٠٠٣٤٢١٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٣٠٩٤
|٠٫٠٠٣٠٣٢٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٣٦١٨
|٠٫٠٠٣٢٠٩٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٩٪
|٠٫٧٢٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السيدي الغاني هو سعر الصرف للزوج GHS إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHS. رمز العملة هو GH₵.More السيدي الغاني info
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