١ MGF إلى GHC

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ Malagasy Franc =

٦٫٨٩٨٤٣٢٩ Ghanaian Cedi

1 GHC = ٠٫١٤٤٩٦٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

GHC استُبدِلَت بـ GHS

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Ghanaian Cedi التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Ghanaian Cedi

mgf
MGF
ghc
GHC
١ MGF٦٫٨٩٨٤٣ GHC
٥ MGF٣٤٫٤٩٢٢ GHC
١٠ MGF٦٨٫٩٨٤٣ GHC
٢٥ MGF١٧٢٫٤٦١ GHC
٥٠ MGF٣٤٤٫٩٢٢ GHC
١٠٠ MGF٦٨٩٫٨٤٣ GHC
٥٠٠ MGF٣٬٤٤٩٫٢٢ GHC
١٬٠٠٠ MGF٦٬٨٩٨٫٤٣ GHC
٥٬٠٠٠ MGF٣٤٬٤٩٢٫٢ GHC
١٠٬٠٠٠ MGF٦٨٬٩٨٤٫٣ GHC

حوِّل Ghanaian Cedi إلى Malagasy Franc

ghc
GHC
mgf
MGF
١ GHC٠٫١٤٤٩٦ MGF
٥ GHC٠٫٧٢٤٨٠٢ MGF
١٠ GHC١٫٤٤٩٦ MGF
٢٥ GHC٣٫٦٢٤٠١ MGF
٥٠ GHC٧٫٢٤٨٠٢ MGF
١٠٠ GHC١٤٫٤٩٦ MGF
٥٠٠ GHC٧٢٫٤٨٠٢ MGF
١٬٠٠٠ GHC١٤٤٫٩٦ MGF
٥٬٠٠٠ GHC٧٢٤٫٨٠٢ MGF
١٠٬٠٠٠ GHC١٬٤٤٩٫٦ MGF

مخطط MGF إلى GHC

1 MGF = ٠ GHC

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Ghanaian Cedi

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٤٢١٢٠٫٠٠٣٤٢١٢
منخفض
٠٫٠٠٣٣٠٩٤٠٫٠٠٣٠٣٢٩
المتوسط
٠٫٠٠٣٣٦١٨٠٫٠٠٣٢٠٩٥
التقلب
٠٫٥٩٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

ghc

GHC - Ghanaian Cedi

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ghanaian Cedi هو سعر الصرف للزوج GHC إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHC. رمز العملة هو ₵.

أزواج العملات Malagasy Franc (MGF) الشهيرة

usd

MGF إلى USD

eur

MGF إلى EUR

gbp

MGF إلى GBP

jpy

MGF إلى JPY

cad

MGF إلى CAD

aud

MGF إلى AUD

chf

MGF إلى CHF

cny

MGF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings