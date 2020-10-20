١ MGF إلى GEL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠١٢٤٢١٩٧٠ اللاري الجورجي

1 GEL = ٨٬٠٥٠٫٢٥ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى اللاري الجورجي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى اللاري الجورجي

mgf
MGF
gel
GEL
١ MGF٠٫٠٠٠١٢٤٢٢ GEL
٥ MGF٠٫٠٠٠٦٢١٠٩٩ GEL
١٠ MGF٠٫٠٠١٢٤٢٢ GEL
٢٥ MGF٠٫٠٠٣١٠٥٤٩ GEL
٥٠ MGF٠٫٠٠٦٢١٠٩٩ GEL
١٠٠ MGF٠٫٠١٢٤٢٢ GEL
٥٠٠ MGF٠٫٠٦٢١٠٩٩ GEL
١٬٠٠٠ MGF٠٫١٢٤٢٢ GEL
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٦٢١٠٩٩ GEL
١٠٬٠٠٠ MGF١٫٢٤٢٢ GEL

حوِّل اللاري الجورجي إلى Malagasy Franc

gel
GEL
mgf
MGF
١ GEL٨٬٠٥٠٫٢٥ MGF
٥ GEL٤٠٬٢٥١٫٣ MGF
١٠ GEL٨٠٬٥٠٢٫٥ MGF
٢٥ GEL٢٠١٬٢٥٦ MGF
٥٠ GEL٤٠٢٬٥١٣ MGF
١٠٠ GEL٨٠٥٬٠٢٥ MGF
٥٠٠ GEL٤٬٠٢٥٬١٣٠ MGF
١٬٠٠٠ GEL٨٬٠٥٠٬٢٥٠ MGF
٥٬٠٠٠ GEL٤٠٬٢٥١٬٣٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ GEL٨٠٬٥٠٢٬٥٠٠ MGF

مخطط MGF إلى GEL

1 MGF = ٠ GEL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل اللاري الجورجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٦٤٥٨٤٠٫٠٠٠٦٤٥٨٤
منخفض
٠٫٠٠٠٦٠٥٣٧٠٫٠٠٠٦٠٠٧٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٦٣١٠٤٠٫٠٠٠٦١٨٢٨
التقلب
٠٫٨٨٪؜٠٫٧٥٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

gel

GEL - اللاري الجورجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاري الجورجي هو سعر الصرف للزوج GEL إلى USD. رمز العملة لـ Georgian Lari هو GEL. رمز العملة هو ₾.

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