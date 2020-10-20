١ MGF إلى FRF

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٢٧٢٥٣٦٥٢ French Franc

1 FRF = ٣٬٦٦٩٫٢٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

FRF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى French Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى French Franc

mgf
MGF
frf
FRF
١ MGF٠٫٠٠٠٢٧٢٥٣٧ FRF
٥ MGF٠٫٠٠١٣٦٢٦٨ FRF
١٠ MGF٠٫٠٠٢٧٢٥٣٧ FRF
٢٥ MGF٠٫٠٠٦٨١٣٤١ FRF
٥٠ MGF٠٫٠١٣٦٢٦٨ FRF
١٠٠ MGF٠٫٠٢٧٢٥٣٧ FRF
٥٠٠ MGF٠٫١٣٦٢٦٨ FRF
١٬٠٠٠ MGF٠٫٢٧٢٥٣٧ FRF
٥٬٠٠٠ MGF١٫٣٦٢٦٨ FRF
١٠٬٠٠٠ MGF٢٫٧٢٥٣٧ FRF

حوِّل French Franc إلى Malagasy Franc

frf
FRF
mgf
MGF
١ FRF٣٬٦٦٩٫٢٣ MGF
٥ FRF١٨٬٣٤٦٫٢ MGF
١٠ FRF٣٦٬٦٩٢٫٣ MGF
٢٥ FRF٩١٬٧٣٠٫٨ MGF
٥٠ FRF١٨٣٬٤٦٢ MGF
١٠٠ FRF٣٦٦٬٩٢٣ MGF
٥٠٠ FRF١٬٨٣٤٬٦٢٠ MGF
١٬٠٠٠ FRF٣٬٦٦٩٬٢٣٠ MGF
٥٬٠٠٠ FRF١٨٬٣٤٦٬٢٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ FRF٣٦٬٦٩٢٬٣٠٠ MGF

مخطط MGF إلى FRF

1 MGF = ٠ FRF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل French Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

frf

FRF - French Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة French Franc هو سعر الصرف للزوج FRF إلى USD. رمز العملة لـ French Francs هو FRF.

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