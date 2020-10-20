١ MGF إلى FIM

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٢٤٧٠٣٢٧٤ Finnish Markka

1 FIM = ٤٬٠٤٨٫٠٥ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

FIM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Finnish Markka التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Finnish Markka

mgf
MGF
fim
FIM
١ MGF٠٫٠٠٠٢٤٧٠٣٣ FIM
٥ MGF٠٫٠٠١٢٣٥١٦ FIM
١٠ MGF٠٫٠٠٢٤٧٠٣٣ FIM
٢٥ MGF٠٫٠٠٦١٧٥٨٢ FIM
٥٠ MGF٠٫٠١٢٣٥١٦ FIM
١٠٠ MGF٠٫٠٢٤٧٠٣٣ FIM
٥٠٠ MGF٠٫١٢٣٥١٦ FIM
١٬٠٠٠ MGF٠٫٢٤٧٠٣٣ FIM
٥٬٠٠٠ MGF١٫٢٣٥١٦ FIM
١٠٬٠٠٠ MGF٢٫٤٧٠٣٣ FIM

حوِّل Finnish Markka إلى Malagasy Franc

fim
FIM
mgf
MGF
١ FIM٤٬٠٤٨٫٠٥ MGF
٥ FIM٢٠٬٢٤٠٫٢ MGF
١٠ FIM٤٠٬٤٨٠٫٥ MGF
٢٥ FIM١٠١٬٢٠١ MGF
٥٠ FIM٢٠٢٬٤٠٢ MGF
١٠٠ FIM٤٠٤٬٨٠٥ MGF
٥٠٠ FIM٢٬٠٢٤٬٠٢٠ MGF
١٬٠٠٠ FIM٤٬٠٤٨٬٠٥٠ MGF
٥٬٠٠٠ FIM٢٠٬٢٤٠٬٢٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ FIM٤٠٬٤٨٠٬٥٠٠ MGF

مخطط MGF إلى FIM

1 MGF = ٠ FIM

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Finnish Markka

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

fim

FIM - Finnish Markka

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Finnish Markka هو سعر الصرف للزوج FIM إلى USD. رمز العملة لـ Finnish Markkaa هو FIM.

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